Başkan Sandal, "Yeni bir Bayraklı inşa ediyoruz" - Son Dakika

Başkan Sandal, "Yeni bir Bayraklı inşa ediyoruz"

10.04.2021 09:35
Başkan Sandal,

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Fen İşleri Müdürlüğü personeliyle bir araya geldiği toplantıda, "Yeni bir kent inşa ediyoruz.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Fen İşleri Müdürlüğü personeliyle bir araya geldiği toplantıda, "Yeni bir kent inşa ediyoruz. Önümüze ne tür engel gelirse gelsin, parkları, caddeleri, yolları, meydanları, kentsel dönüşümüyle yeni bir kent elde edeceğiz ve bunu birlikte başaracağız" dedi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, geçtiğimiz hafta başladığı personel ziyaretlerine Temizlik ve Park Bahçeler müdürlüklerinin ardından Fen İşleri Müdürlüğü personeliyle devam etti. Mesai öncesi çalışanlarla kahvaltı eden Başkan Sandal, "Çalışan, emek veren, işinin başında olan kazansın istiyoruz. Bu belediyenin kahrını siz çekiyorsunuz. Gün geçtikçe çalışma şartlarınızı daha da iyi hale getireceğiz" diye kaydetti.

Başkan Sandal, "Sizin maaşlarınızı ben vermiyorum. Emeğinizin karşılığını ödeyen Bayraklılı vatandaşlarımız. Biz kendi cebimizden kimseye bir şey vermiyoruz. Bir minnetiniz, bir vefanız, sadakatiniz varsa Bayraklı'da yaşayan vergisini ödeyen vatandaşlara minnet borcunuz var. O yüzden işimizi yaparken duruma bu açıdan bakacağız. İşimizden kaytarmayacağız, bu ahlak çerçevesinde işimizi doğru yapacağız, hak etmediğimiz bir şeyi istemeyeceğiz. Çalışan kazanacak. Olmayan işin mesaisi olmaz. İşe gelmeyen sekretere, şoföre, bayramda kadrolu işçiye mesai yazılmaz. Çünkü bu fakir, fukaranın hakkı ve bize düşen görev bu hakkı hak eden o insanlara götürüp geri vermektir. Vatandaşımızdan nasıl vergi topluyorsak, kimseyi ötekileştirmeden, ayrım yapmadan sadece hizmet edeceğiz" dedi.

"Önce emekçinin hakkını ödüyoruz"

Sandal, "Bayraklı Belediyesinde işçi arkadaşlarımızın parası ödenmeden kimseye bir kuruş ödeme yapılmaz. Önce alın teriyle, çalışan arkadaşlarımızın hakkını öder sonra diğer ödemelerimizi yaparız. Toplu sözleşmeyle düşündüklerimizin yüzde 80'ini tamamladık. Geriye kalan eksiklikleri de kısa zamanda gidereceğiz. Bir başkanın görevi; çalışanın hak ve hukukuna sahip çıkmak, çalışma koşullarını düzeltmek, kurum içinde veya dolaylı olarak hor görülmesinin önüne geçmek, temel haklarını vermektir. Bir çalışanın hakkını vermedikten sonra hiçbir şeyin önemi yoktur" diye konuştu.

Başkan Sandal, sözlerini şöyle tamamladı: "Yeni bir kent inşa ediyoruz. Önümüze ne tür engel gelirse gelsin, parkları, caddeleri, meydanlarıyla yeni bir kent elde edeceğiz. Çocukların tamamının okula gittiği, gidemeyenin ihtiyaçlarının belediye tarafından çözüldüğü, yatağa kimsenin aç girmediği bir Bayraklı inşa edeceğiz. Buna Bayraklı Belediyesi'nin gücü yeter. Yollardaki, kaldırımlardaki, park ve bahçelerdeki ihtiyaçları da gidereceğiz. Kentsel dönüşümü de hayata geçireceğiz. Bayraklı'yı cennet gibi bir yer yapacağız. Bunu başaracak kudrete sahibiz. İhtiyaç duyduğumuz her kurum ve kuruluşa rahatlıkla ulaşabilir durumdayız. Geriye sadece vatandaşın derdini çözmek kalıyor. Tüm mahallelerimizde yaşayan yurttaşlarımızın yaşam standartlarını artırarak buraları mutlu, huzurlu güzel yerler haline getirebilecek gücümüz var. Pandemi, deprem sel gibi felaketler hızımızı yavaşlatmış olabilir ancak bir yandan borçlarımızı öderken diğer yandan temel ihtiyaçlar konusunda da yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Sonrasında da kentin ihtiyaç duyduğu ne varsa hepsini tek tek yapacağız." - İZMİR

Başkan Sandal, Yeni bir Bayraklı inşa ediyoruz
Başkan Sandal, Yeni bir Bayraklı inşa ediyoruz
Başkan Sandal, Yeni bir Bayraklı inşa ediyoruz

Fen İşleri Müdürlüğü, Serdar Sandal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Sandal, 'Yeni bir Bayraklı inşa ediyoruz' - Son Dakika


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