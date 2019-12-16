Başkan Şandan: "Serbest Bölgelerde üretim ile mega-yat bakım sektörüne destek sağlanmalı" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Başkan Şandan: 'Serbest Bölgelerde üretim ile mega-yat bakım sektörüne destek sağlanmalı' - Son Dakika Ekonomi

Başkan Şandan: "Serbest Bölgelerde üretim ile mega-yat bakım sektörüne destek sağlanmalı"

6 saat önce

Serbest Bölgeler Dernekler Platformu Dönem ve ASBİAD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Şandan, serbest bölgelerde istihdamı ve ihracatı artıracak yeni avantaj paketleri hazırlanması gerektiğini söyledi.

Başkan Şandan:

Serbest Bölgeler Dernekler Platformu Dönem ve ASBİAD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Şandan, serbest bölgelerde istihdamı ve ihracatı artıracak yeni avantaj paketleri hazırlanması gerektiğini söyledi.


Türkiye Serbest Bölgeler iş dünyası Antalya'da toplandı. Antalya Serbest Bölge İş İnsanları Derneği (ASBİAD), Bursa Serbest Bölgesi İşadamları Derneği (BUSBİAD), Ege Serbest Bölgesi Sanayici ve İşadamları Derneği (ESBİAD), İstanbul Endüstri ve Ticaret Serbest Bölgesi Kullanıcılar Derneği (İESBD), Kayseri Serbest Bölgesi İş Adamları Derneği (KASBİAD), Kocaeli Serbest Bölgesi Tersaneler Birliği (KOSTBİR) ve Mersin Serbest Bölge Kullanıcılar Derneği (MESBAK) başkan ve temsilcileri, Serbest Bölgelerdeki sorunları ve çözüm önerilerini masaya yatırdı.


Serbest Bölgeler Dernekler Platformu Dönem ve ASBİAD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Şandan, serbest bölgelerde istihdamı ve ihracatı artıracak yeni avantaj paketleri hazırlanması gerektiğini söyledi. Şandan, "Sınırların kalktığı, oyunun kurallarının yeniden yazıldığı bu dönemde,yeni küresel ticaret dinamikleri göz önünde bulundurularak Serbest Bölgelerin ihracatını, üretimini ve istihdamını artıracak yeni avantaj paketleri hazırlanmalıdır. Ancak bu şekilde uluslararası sürdürülebilir rekabet üstünlüğüne sahip olabiliriz. Türkiye' de 18 serbest bölge bulunuyor. Üretim, alım-satım ve diğer faaliyet alanlarında 764'ü yabancı sermaye, 2 bin 66'sı Türk sermayesi olmak üzere toplam 2 bin 830 firma faaliyet göstermektedir. Ülke ekonomisine 2018 yılı verilerine göre, yaklaşık 21 milyar dolar katkı sağlayan ve geçen seneye göre yüzde 7'lik artış gösterdi. 75 bin kişilik istihdam gerçekleştiren Türkiye Serbest Bölgeleri, katma değeri yüksek ürünlerin üretildiği teknoloji ve ticaret merkezi haline dönüşmüştür" ifadelerinde bulundu.


"8.2 milyar dolarlık ihracat"


Serbest Bölgelerden 2018 yılında yaklaşık 8.2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirilerek, ülke ekonomisinin desteklendiğine dikkat çeken Emre Şandan, "Yeni Nesil İhtisas Serbest Bölgeler konusunda başarılı bir rol model oluşturan Antalya Serbest Bölgesi medikal ve elektronik sektörleri yanında, ağırlıklı olarak Yat imalat ve Mega Yat Bakım alanında Türkiye'nin ilk ihtisas serbest bölgesi olma yolunda ilerlemektedir. 2020 yılı itibariyle Mega - Yat bakımı konusunda bölgede yapılacak olan büyük ölçekli yatırımların da ihtisaslaşma konusunda ciddi bir adım olacağı inancını taşıyoruz. Bu kapsamda Serbest Bölgelerde özellikle tüm üretim faaliyetleri ile mega-yat bakım sektöründe bulunan firmalara destek sağlanmalı. Serbest Bölgeleri daha avantajlı kılacak yeni stratejiler kurgulanmalıdır. Sınırların kalktığı, oyunun kurallarının yeniden yazıldığı bu dönemde, yeni küresel ticaret dinamikleri göz önünde bulundurularak Serbest Bölgelerin ihracatını, üretimini ve istihdamını artıracak yeni avantaj paketleri hazırlanmalıdır" diye belirtti.


Platform dönem Başkanlığı ESBİAD Başkanı Bilgen Salih Narlı'dan, ASBİAD Başkanı Emre Şandan'a devredildi. - ANTALYA

Antalya, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 11:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Antalya'da Aralık ortasında deniz keyfi!
Türkiye'deki kayak merkezleri arasında bir ilk; Erciyes'te poliklinik açıldı Shane Larkin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür Nepalli ev çalışanı, "Şiddet görüyorum" diyerek şikayetçi oldu, işveren iddiaları yalanladı!

Son Dakika Haberleri
18:46 Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi
18:44 Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi
18:44 Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi
18:44 Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi
18:33 Bakanlıktan, 'sıfır gümrükle buğday ithal' açıklaması - Son Dakika Ekonomi
17:57 Ağrı'da öğrenciye ulaşım 25 kuruş - Son Dakika Ekonomi
17:30 Milli Piyango'dan 'büyük ikramiyenin satılmayan biletlere çıktığı' iddialarına yalanlama - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 18:47:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Şandan: "Serbest Bölgelerde üretim ile mega-yat bakım sektörüne destek sağlanmalı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]