Başkan Sandıkçı: "65 milyon TL borç ödedik, hiç kredi kullanmadık" - Son Dakika

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Göreve geldiğimiz günden bu yana 65 milyon TL borç ödedik. Bu süreçte yatırımlara devam ettik ve hiç kredi kullanmadık" dedi.

Başkan İbrahim Sandıkçı'nın "Başkan Mahallemde" programının bu haftaki durağı Dereler Mahallesi oldu. Canik'in Dereler Mahallesi'nde düzenlenen "Başkan Mahallemde" adlı istişare toplantısında mahalle sakinleriyle bir araya gelen Sandıkçı, ilçede devam eden yatırım ve projeleri anlattı.

Cuma namazı sonrası Dereler Camii bahçesinde yapılan programda söz alan Dereler Mahallesi Muhtarı Hakan Sezer, ilçede gerçekleşen çalışmaların önemine değinerek Başkan Sandıkçı'ya hizmetlerinden dolayı teşekkür ettiğini belirtti. Başkan İbrahim Sandıkçı'nın göreve geldiği 2,5 yıl zarfında pek çok projeyi ilçeye kazandırdığını ifade eden Dereler Mahallesi Muhtarı Hakan Sezer, yapılan imar planıyla ilgili Samsun'da yapılmış en iyi imar planına şahit olduklarını dile getirdi.

Mahalle toplantılarının birlik ve beraberliği güçlendirmek adına çok faydalı olduğuna değine Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Göreve geldiğimiz günden bu yana vatandaşımız, belediyemiz, muhtarlarımızla güzel bir birliktelik oluşturduk. Canik'in gelişimi için siyaseti bir kenara bırakalım. Birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz sürece çok daha güzel işler yapacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Geçen hafta Kastamonu'nun Bozkurt ilçesini ziyaret ettiklerini söyleyen Başkan Sandıkçı, belediye idarecilerin üstlendikleri görevin öneminden bahsetti.

"Göreve geldiğimiz günden bu yana 65 milyon TL borç ödedik. Bu süreçte yatırımlara devam ettik ve hiç kredi kullanmadık" diyen Başkan İbrahim Sandıkçı, "Dert hizmet olunca, çok güzel işler ortaya çıkıyor. Çok zaman gece uykularımız kaçtı. Kendi yatırımlarımızı kendimiz yapıyoruz. Kendi projelerimizi kendimiz üretiyoruz" şeklinde konuştu.

Belediyeye kaynak sağlama noktasında kısa sürede başarı sağladıklarını belirten Başkan Sandıkçı; tasarruf tedbirleri alarak, kayıp kaçağı önleyerek ve yatırımları verimli kullanarak Canik Belediyesi'ni ekonomik anlamda güçlendirdiklerini ifade etti.

Canik ilçesinde sürdürülen imar çalışması, Şehir Hastanesi inşası, Yeni Bulvar Yolu Projesi, Hükümet Konağı, Millet Bahçesi, Yeni Spor Salonu, Sosyal Yaşam Merkezi gibi pek çok proje hakkında vatandaşı bilgilendiren Başkan İbrahim Sandıkçı, ilçenin kısa sürede büyük yatırımlara kavuşacağını sözlerine ekledi. - SAMSUN