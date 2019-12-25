Belediye bünyesinde çalışan araç şoförleriyle bir araya gelen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Geleceğin incisi olma yolanda emin adımlarla ilerleyen ilçemiz için, mühendisinden mimarına, teknisyeninden şoför arkadaşlarımıza, temizlik işlerinde çalışan arkadaşlarımıza kadar herkesin bu başarıda payı var" dedi.



Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, belediye bünyesinde çalışan araç şoförleriyle bir araya geldi. Canik Belediyesi Meclis Salonu'nda araç şoförleriyle sohbet eden Başkan Sandıkçı, "Yapılan çalışmalar neticesinde geleceğin incisi olma yolunda hızla ilerleyen Canik ilçemiz için hizmet eden kim varsa, işçisinden memuruna, mühendisinden mimarına, temizlik işçilerimize kadar emek veren siz değerli şoför arkadaşlarıma, kardeşlerime öncelikle teşekkür ediyorum. İlçemizin büyümesi, gelişmesi ve tercih edilen bir ilçe olması sizlerin, bizlerin, hepimizin birlikte çalışmasıyla mümkün. Yapılan bu çalışmalarda bu hizmetlerde hepimizin emeği var" şeklinde konuştu.



CaniK Belediyesinin nisan ayından itibaren yeni bir anlayış ve heyecanla hizmetlerine devam ettiğini belirten İbrahim Sandıkçı, "Arkadaşlar istiyoruz ki birlikte ilçemize hizmet ederken sizlerin de fikirlerini düşüncelerini alalım. Birlikte yönetim anlayışı ile çalışmalarımıza devam edelim. Bu nedenle sizlerle sık sık birlikte olmaya, birlikte konuşmaya sohbet etmeye, düşüncelerimizi, fikirlerimizi paylaşmaya devam edeceğiz. Yaptığımız her işi en iyi şekilde, düzgün şekilde yapmaya özen gösterelim. Çünkü hepimizin ortak hedefi ilçemizde yaşayan insanlarımıza faydalı olmak. Onların mutlu bir şekilde yaşamalarına katkı vermektir. Eğer ortaya bir memnuniyet çıkıyorsa, bu işlerin halkta bir karşılığı varsa bu noktada sizlerin katkısı çok büyük ve çok yüksek. Onun için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah ilçemizi daha ileriye götürmek için hep birlikte gayret sarf edeceğiz" diyerek sözlerine devam etti.



Kamunun gelir ve giderleri arasında dengenin sağlanmasında kamu gelirlerinin artırılmasının çok kolay olmadığını, bu nedenle kamu harcamalarının etkin ve verimli kullanılmasının çok önemli olduğunu belirten Sandıkçı, "Arkadaşlar bugün birlikte olalım istememin asıl amacı kamu kaynaklarımızın etkili ve verimli kullanılması konusunda sizlerin de çok dikkat etmeniz içindir. İşlerimizi yaparken kullandığımız araç gereçlere çok özen göstermeliyiz. Araç gereçlerimizi koruyup kollayalım ki daha çok verim alalım. İşimizi yaparken daha mükemmel daha ekonomik yapmanın çabasını gösterelim. Hizmetlerin daha sağlam, kullanışlı ve daha ucuz temin edilmesi hususunda azami gayret gösterelim. Tüm insanların hakkı olan, kimsesiz, savunmasız çocukların hakları olan kamu mallarımıza sahip çıkalım. Bütün çalışanlarımız, kamu kaynaklarımızın kullanılması konusunda çok dikkat etmeli, çok hassas davranmalı. Sizler şoförler olarak araçlarınızı kullanırken çok profesyonelce kullanmalısınız. Kurallara uyarak riskleri azaltmalısınız. Sizlerle birlikte olmaktan, düşüncelerinizi paylaşmanızdan, sizlerle sohbet etmekten mutlu olduğumu bilmenizi isterim. Tüm ekibime, çalışanlarıma teşekkür ediyorum. Her birinize ayrı ayrı başarılar diliyorum" sözleriyle konuşmasını tamamladı. - SAMSUN