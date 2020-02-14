Başkan Sandıkçı:

SAMSUN (İHA) – Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Gelecek nesillerimize daha yaşanabilir bir Canik bırakmak için Sıfır Atık ve geri dönüşüm çalışmalarımız aralıksız devam ediyor" dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan Sıfır Atık çalışmalarına tam destek veren Canik Belediyesi, Sıfır Atık projesi kapsamında, israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, oluşan atık miktarının azaltılması, etkin toplama sisteminin kurulması ve atıkların geri dönüştürülmesi çalışmalarını sürdürüyor. Geri dönüşümün ülke, çevre ve gelecek açısından önemli olduğunu belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, bir yıl içerisinde geri dönüşüm konusunda yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.



Sıfır Atık projesi kapsamında, okullara, vatandaşlara geri dönüşüm kutularının ücretsiz dağıtımının yapıldığını belirten başkan İbrahim Sandıkçı, "Nüfus yoğunluğunun olduğu bölgelere geri dönüşüm kumbaraları yerleştirdik. Vatandaşlarımızın talepleri üzerine evde ayrı toplatılan ambalaj atıkları, atık yağlar, atık piller ve mavi kapaklar aksatılmadan geri dönüşüme kazandırıldı. Belediyeye bağlı kurum ve kuruluşlarda çöp kutuları kaldırıldı, yerine geri dönüşüm kutuları yerleştirildi" dedi.



"Büyük tasarruf sağlandı"



Çalışmalar hakkında bilgiler vermeye devam eden Sandıkçı, şunları söyledi:



"Belediyemiz Sıfır Atık Projesi kapsamında okullarda 2019-2020 eğitim-öğretim yılı içerisinde öğrencilerle Atık Yağ Toplama Projesi, Atık Pil Toplama Projesi ve Mavi Kapak Toplama Projelerine başlayıp eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarıyla birlikte doğamıza daha saygılı olma konusunda çalışmalarını sürdürüyor. 2019 Nisan ayından itibaren 112 kutu yardımı, 300 kişiye seminer ve bölgeye 20 atık kumbarası yerleştirildi. 3 bin 600 ton ambalaj atığı, 300 kg atık yağ, 200 kg atık pil toplanıp lisanlı firmalara teslim edildi. İlçemizde bulunan tüm kumbaraların, geri dönüşüm sepetlerinin ve geçici depolama alanlarının koordinatları sisteme girilip, ECBS sistemi üzerinden uydudan kayıt altına alındı. Belediye hizmet binasında Nisan ayından itibaren 850 kg sera gazı önlendi. 19680 Kwh enerji tasarrufu sağlandı. 82 ağaç kurtarıldı. 12 metre küp depolama alanından tasarruf sağlandı. İlçe genelinde toplamda 15 bin 659 ton değerlendirilebilir atık toplanıp, bununla birlikte 279 bin 688 metre küp sera gaz salınımı, 19 bin 986 adet ağaç, 32 bin 918 metre küp su tasarrufu, 6 bin 418 metre küp depolama alanı, 10.017.028 Kwh enerji tasarrufu sağlandı." - SAMSUN