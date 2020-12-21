Başkan Sandıkçı Caniklileri kurallara uymaya davet etti - Son Dakika

Başkan Sandıkçı Caniklileri kurallara uymaya davet etti

21.12.2020 17:12
Başkan Sandıkçı Caniklileri kurallara uymaya davet etti, System.String[]

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, salgın ile mücadele de çok önemli bir zaman diliminde olduklarını ifade ederek, "Aşının etkisini göstermesi için zamana ihtiyaç var. En büyük önlem kurallara uymaktır" dedi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, salgın ile mücadele de çok önemli bir zaman diliminde olduklarını ifade ederek, "Aşının etkisini göstermesi için zamana ihtiyaç var. En büyük önlem kurallara uymaktır" dedi.

Korona virüse karşı geliştirilen aşının çok önemli olduğunu ancak en büyük gücün kurallara uymak olduğunu ifade eden Sandıkçı, " İngiltere, Danimarka, güney Afrika ve Hollanda gibi ülkelerde virüsün mutasyona uğramış ve bulaş hızının arttığı haberleri sağlık bakanımızca doğrulanmış ve bu ülkeler ile uçuşlar iptal edilmiştir. Bu herkesin çok ama çok ciddiye alması gereken bir gelişmedir. Çok daha dikkatli olmalıyız. Maske, mesafe, temizlik asla taviz vermeyeceğimiz başlıklar. İlk baştan itibaren söylediğimiz gibi son vaka görülene kadar herkesin hayatı tehdit altındadır. Düşman, kimsenin hafife alamayacağı kadar sinsi ve ölümcül, bunu artık çok iyi biliyoruz. Bütün vatandaşlarımızdan rica ediyorum. Her zamankinden daha özenli olsunlar" diye konuştu.

"Canik Belediyesi son vaka görülene kadar vatandaşı için sonuna kadar mücadele etmeye devam edecek"

Canik Belediyesi'nin sahanın her alanda mücadelesine üst seviyede devam ettiğini söyleyen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Kovid-19 Mücadele ve Destek Birimimiz mesai gözetmeksizin çalışmalarına devam ediyor. Bütün mahalle ve sokaklarda dezenfektan, temizlik çalışmalarımız devam ediyor. Salgına yakalanan her vatandaşımız her gün aranıyor. Bütün ihtiyaçlarını karşılamak üzere gayret sarf ediyoruz. Sağlık kurumlarımız ile irtibat halindeyiz. Herkes insanüstü bir gayret ile çalışmalarına devam ediyor. Virüs henüz bitmedi. Virüs eğer biz dikkatli olmaya devam etmez ise daha çok canımızı yakmak için adeta bekliyor. Herkes sürecin başından bu yana koyduğu emeği düşünerek kurallara sıkı sıkıya sarılsın. Canik Belediyesi son vaka görülene kadar vatandaşı için sonuna kadar mücadele etmeye devam edecek" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Başkan Sandıkçı Caniklileri kurallara uymaya davet etti
Başkan Sandıkçı Caniklileri kurallara uymaya davet etti
Başkan Sandıkçı Caniklileri kurallara uymaya davet etti

Canik Belediyesi, İbrahim Sandıkçı, İngiltere, Canik, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Sandıkçı Caniklileri kurallara uymaya davet etti - Son Dakika


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