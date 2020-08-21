Başkan Sandıkcı'dan Rektör Ünal'a tebrik - Son Dakika

Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal da Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı'nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyaret sonunda Sandıkçı, Rektör Ünal'a hediye takdim etti. - SAMSUN

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 16:24

Kaynak: İHA

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