Canik Belediye Başkan İbrahim Sandıkçı, ilçenin kalkınması için esnafın yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.



Başkan İbrahim Sandıkçı, ilçedeki esnafları ziyaret ederek, yapılan çalışmaları anlattı. Vatandaşların isteklerini dinleyen Başkan Sandıkçı, ziyaret esnasında alış-veriş yapan vatandaşlarla da sohbet etti.



Başkan İbrahim Sandıkçı Mekke Caddesinde esnafları ziyaret etti. Esnaflara bol kazançlar diledi. Her fırsatta esnaflarla birlikte olan, onları dinleyen sohbet eden Başkan Sandıkçı, "İlçemizin kalkınması refahı için esnaf kardeşlerimiz önemsiyoruz. Esnaf kardeşlerimizin yanında olmaya onlara destek vermeye devam edeceğiz" dedi.



"Çabamız, gayretimiz daha yaşanabilir bir Canik"



İlçe esnafına yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler de veren başkan Sandıkçı, "Yaklaşık on aydır ilçemiz insanının yaşamalarını kolaylaştırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şu ana kadar işin mutfağında olarak çalışmalarımız gün yüzüne çıkmadı ama yakın zamanda hizmetlerimizi vatandaşlarımızda görecekler. Bütün kurumlarımızla uyumlu bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçemizin Hükümet konağı inşaatı bugünlerde başlayacak. Vatandaşlarımız tüm işlerini kendi ilçesinde tamamlayacak. Yine Gazi Devlet Hastanesinin bir şubesini ilçemize kazandırma çalışmalarımız devam ediyor. Artık ilçemiz insanı sağlık hizmetlerini kendi ilçesinde alacak. Eğitim alanında yaptığımız çok güzel çalışmalar var. 'Haydi Canik Spora' projemizle bütün sporcu kardeşlerimizi ücretsiz servis araçlarımızla spor salonlarına taşıyoruz. Mahalle buluşmalarımızla tüm ekibimizle birlikte vatandaşlarımızın ayağına giderek onları dinliyoruz. Başkanım okulumda projemizle eğitim çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Sosyal ve kültürel belediyeciliğin sorumluluklarını yerine getirerek daha yaşanılabilir bir Canik için çalışmalarımız artarak devam ediyor" diye konuştu.



"Kolay ulaşılabilir belediyecilik ortaya koymaya çalışıyoruz"



Her fırsatta esnaf ziyaretlerini sürdürdüklerini belirten başkan Sandıkçı, konuşmasının devamında şunları söyledi:



"Yapılan hizmetlerden vatandaşlarımızın memnun olduklarını görünce bizlerde mutlu oluyoruz. Esnafımızla, vatandaşımızla iç içe olmaya, kolay ulaşılabilir belediyecilik ortaya koymaya çalışıyoruz. Zaman zaman onları ziyaret ederek sohbet ediyoruz. Vatandaşlarımız her istediklerinde belediyemize gelerek sorunlarını taleplerini iletebiliyor. Onlara günün her saati kapımız sonuna kadar açık. Ayrıca günün 24 saati 444 55 90 telefon hattımızdan bütün birimlerimize ulaşarak taleplerini iletebiliyorlar. Bunun yanında belediye Whatsapp hattımız olan 0505 160 55 90 Whatsapp hattından vatandaşlarımız istek ve taleplerini gidermek için bizlere ulaşabiliyor. Bizzat ben kendim de bu hattı takip ediyorum. Vatandaşlarımız sosyal medya üzerinden de bizlere her zaman ulaşabiliyor. İnsan odaklı hizmet üretmeye, yapmış olduğumuz çalışmalarla ilçemize yenilikler kazandırmaya, ilçe halkımızın her gününde yanında olmaya devam edeceğiz." - SAMSUN