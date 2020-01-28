Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, eğitime yönelik çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Üniversite sınavlarına hazırlanan gençlerimize uygun ortamlar oluşturmaya devam ediyoruz" dedi.



Canik Belediyesi, Canik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Canik Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü iş birliği ile faaliyetlerine devam eden Destekleme ve Yetiştirme Kursu, dönem sonu etkinliğini gerçekleştirerek yarıyıl tatiline girdi. Canik Belediyesi Mevlana Eğitim Kampüsündeki dönem sonu etkinliğine Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar, Canik Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Zekeriya Özkan, öğretmenler, idareciler ve üniversiteye hazırlanan 180 öğrenci katıldı.



"Sizlere sunulan imkanları iyi değerlendirin"



Dönem sonu etkinliğinde konuşan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, en büyük yatırımın eğitime yapılan yatırım olduğunu vurguladı. Konuşmasında Başkan Sandıkçı, "Gelecekte ülkemizi sizlere emanet edeceğiz. Ülkemizin gelecekteki cumhurbaşkanları, bakanları, belediye başkanları doktorları, mimarları, öğretmenleri sizler olacaksınız. 2020 YKS'ye 140 gün gibi az bir zaman kaldı. Kalan bu zamanı çok çalışarak, çok soru çözerek iyi değerlendirmelisiniz. Devletimiz eğitim için gerekli tüm imkanları sunuyor. Hep birlikte bu imkanları çok iyi değerlendirmeliyiz. Biz belediye olarak sizlerin daha iyi şartlarda eğitim almanız için okul idarecilerimizle, velilerimizle sürekli iletişim halindeyiz. 'Başkanım Okulumda' projemizle bütün okullarımıza gidiyor, yerinde tespitlerle sizlerin daha iyi eğitim alması için imkanlarımız ölçüsünde gerekenleri yapmaya çalışıyoruz. Sizler de sunulan bu imkanları çok çalışarak fırsata dönüştürmelisiniz. İnşallah hepiniz çok çalışarak istediğiniz üniversiteye girerek gelecekte ülkemize, milletimize faydalı kişiler olacaksınız. Bizler de sizlerin yanında olmaya, destek vermeye devam edeceğiz. Gireceğiniz sınavda hepinize ayrı ayrı başarılar diliyorum. Sizlerle birlikte inşallah ülkemizin geleceği daha aydınlık olacak" dedi.



Sandıkçı'dan öğrencilere tavsiyeler



Başkan Sandıkçı, üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere tavsiyelerde de bulundu. Sandıkçı, "Daha çok gençsiniz. Rabb'im sizlere hayırlı, sağlıklı ömürler versin. Sizlerden isteğim, hangi mesleği seçerseniz seçin, hangi işi yaparsanız yapın önce insanlığa faydalı işler yapma gayretinde olun. Hakkı, hukuku, adaleti gözetin. Sözünde duran, güvenilir insanlar olun. İşlerinizi yaparken en güzelini en doğrusun yapmaya özen gösterin. Yeniliğe, bilgiye, gelişime açık olmalısınız. Kısacası sevgili öğrenciler, her yönüyle iyi insan, örnek insan olmalısınız" diye konuştu.



Etkinlik sonunda İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar yaptığı konuşmada eğitimin önemine değinerek, öğrencilere başarı diledi. Başkan Sandıkçı, 4 yıllık üniversite kazanan öğrencilere burs imkanı saylayacaklarını ifade ederek öğrencileri sevindirdi. - SAMSUN