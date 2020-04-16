Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Gün birlik olma, dayanışma, yardımlaşma, ihtiyacı olanların yanında olma günüdür" dedi.



Canik Belediyesi, insan sağlığını tehdit eden, ölümlere neden olan salgın hastalıktan dolayı, sosyal ve ekonomik anlamda etkilenen vatandaşlara yardım elini uzatmaya devam ediyor. Belediye Sosyal Yardım Birimi ekipleri bu süreçten etkilenen vatandaşların yardımına koşarak sosyal belediyecilik örneği sergiliyor.



Korona virüsü salgınından, sosyal ve ekonomik anlamda etkilenen tüm vatandaşlara imkanlar dahilinde yardım etmeye çalıştıklarını belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Bütün dünyada etkisini gösteren korona virüsü salgını nedeniyle işine ara vermek zorunda kalan insanlarımızın, bunların yanında kronik rahatsızlığı olan insanlarımızın ve hastalarımızın, yaşlılarımızın bu zor günlerinde yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyorum. Vatandaşımızın sıkıntısı derdi bizim de derdimiz sıkıntımızdır. İhtiyacı olan bütün insanlarımıza imkanlarımız ölçüsünde yardımlarımızı ulaştırmaya devam ediyoruz. Gün birlik olma, dayanışma, yardımlaşma, ihtiyacı olanların yanında olma günüdür" diye konuştu.



3 bin hijyen ve gıda paketi



Yapılan yardımlar hakkında da bilgiler veren Başkan Sandıkçı, şunları söyledi:



"Bu günleri hep birlikte ele ele vererek, kenetlenerek, güç birliği yaparak atlatacağız. Hiçbir insanımızın zorda kalmasına gönlümüz razı gelmez. İhtiyacı olan kim varsa yanında olmaya, ihtiyaçlarını gidermeye devam edeceğiz. Merkez mahallelerimizin yanında köyden mahalleye dönüşen kırsal yerleşim alanlarımızda da bir program dahilinde yardımlarımız devam ediyor. Kırsal yerleşim alanlarımıza bin, merkez mahallelerimize 2 bin olmak üzere bugüne kadar ilçemiz genelinde 3 bin hijyen ve gıda paketi ulaştırdık. Bu süreçte, merkezinden kırsalına hiçbir vatandaşımızın zorluk yaşamasını istemiyoruz. Bu zorlu süreçte yardımlarını esirgemeyen hayırsever kardeşlerimize de teşekkür ediyorum." - SAMSUN