Başkan Sandıkçı: "Halkımızın, esnafımızın görüşlerini çok önemsiyoruz" - Son Dakika

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçe genelinde esnaf ziyaretlerini sürdürüyor.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Cengiz Topel Caddesi esnaflarını ziyaret ederek hem Ramazan aylarını kutladı hem de 'hayırlı işler' diledi. Cengiz Topel Caddesi esnaflarını kapı kapı gezen Başkan İbrahim Sandıkçı, esnafın görüş, talep ve önerilerini de yerinde dinliyor. Göreve geldiği günden itibaren bir program dahilinde sürekli halkla iç içe olan ve ilçe esnafını sürekli ziyaret ederek taleplerini, sorunlarını dinleyen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Cengiz Topel Caddesi esnafını ziyaret ederek hem Ramazan aylarını kutladı hem de talep ve sorunlarını yerinde dinledi. Esnaf ziyaretlerini önemsediğini belirten Başkan Sandıkçı, esnaf ve ilçe halkının sorunlarına hızlı çözümler üretebilmek için ziyaretlerine devam edeceklerini belirtti.

Başkan Sandıkçı esnaf ziyaretleriyle ilgili yaptığı açıklamada, "Cengiz Topel Caddesi'ndeki esnaf kardeşlerimizi ziyaret ederek hem Ramazan aylarını kutladık hem de hayırlı işler dileğinde bulunduk. Esnafımızın taleplerine hızlı çözümler üretmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Halkımızın, esnafımızın görüşlerini çok önemsiyoruz. Çünkü sorunları en iyi o bölgede yaşayan esnaf kardeşlerimiz biliyor. Ziyaretlerimizde hem esnaf kardeşlerimizle sohbet ediyor hem onların istek ve taleplerini dinliyoruz hem de yaptığımız çalışmalar ile ilgili bilgi paylaşımında bulunuyoruz. Mübarek Ramazan ayının girmesiyle birlikte bu tür ziyaretlerin daha çok anlam kazandığını düşünüyorum. Hep birlikte zorda darda kalan insanlarımıza nasıl yardımda bulunabiliriz, bunları da konuşma fırsatımız oluyor. Birlik, beraberlik, kardeşlik, paylaşım ayı olan Ramazan ayını en güzel şekilde değerlendirmek gerektiği inancındayım. Bu tür buluşmaların çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Esnaf kardeşlerimizle buluşmaya, sorunları ve talepleri yerinde dinlemeye, bilgi paylaşımında bulunmaya bundan sonrada devam edeceğiz. Bu vesile ile korona virüs tedbirlerine uygun bir şekilde hareket eden tüm esnaf kardeşlerimize teşekkür ediyorum. İnşallah bu zor günleri hep birlikte atlatır, sağlıklı günlere kavuşuruz. Rabb'im hepimizi bu mübarek ayın güzelliklerinden istifade edenlerden eylesin" diye konuştu. - SAMSUN