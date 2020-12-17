Başkan Sandıkçı: "Hoşgörü ve sevgi yolumuz olsun" - Son Dakika

Başkan Sandıkçı: "Hoşgörü ve sevgi yolumuz olsun"

17.12.2020 16:06
Başkan Sandıkçı:

Ülke coğrafyasının her bir karesinin çok büyük değerler ihtiva ettiğini söyleyen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Hz. Mevlana'nın 747. Vuslat yıldönümünün bu zor günlerde herkese ışık tutmaya devam ettiğini söyledi.

Ülke coğrafyasının her bir karesinin çok büyük değerler ihtiva ettiğini söyleyen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Hz. Mevlana'nın 747. Vuslat yıldönümünün bu zor günlerde herkese ışık tutmaya devam ettiğini söyledi.

Tüm insanlığın zor günler yaşadığı bu dönemde Mevlana gibi büyük değerleri anlamanın büyük önem taşıdığını ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Hz. Mevlana'yı anlamanın ve hayata dahil etmenin her anlamda katkı sağlayacağını belirterek, açıklamalarda bulundu.

Yeni yıla Mevlana bakış açısıyla girilmesi gerektiğini ifade eden Başkan Sandıkçı, "Böylesi büyük değerleri anlamak, hayatımıza ve yaşantımıza dahil etmenin her anlamda katkı sağlayacağını aşikardır. Mevlana bu coğrafyanın büyük mütefekkirlerinden ve mutasavvıflarından biridir. Meselesi gönüldür. Meselesi yürektir. Meselesi insandır. Bu zor günlerde yaptığımız yolculukta bizim için adeta bir fenerdir. Tüm insanlığı sevgiye ve hoşgörüye davet eden bu sese dün olduğu gibi bugün de ihtiyacımız vardır. Zor geçen 2020 yılının ardından yeni yılda, onun bakış açısı ve duruşuyla umuda, cesarete ve özgüvene daha yakın olacağımızı düşüyorum" dedi.

Hz. Mevlana'yı anlamanın zorlukları aşma konusunda büyük önem arz ettiğini dile getiren Sandıkçı, ayrıca şunları söyledi:

"Çünkü onların ismini bugünlere taşıyan, birer yürek işçisi olmalarıdır. Onlar bizi birbirimize kenetler. Onları anlamak bize güç verir. Karşımıza çıkan engelleri aşmak için direnç verir. Bizlere azim aşılar. Daha aydınlık yarınlar için yol gösterir. Umutsuzluk, yılgınlık ve vazgeçmekten bizi alıkoyar. Bu duygu ve düşünceler ışığında onu anmaktan daha çok anlamanın çok daha önemli olduğunu düşünüyoruz. Yaşamak ve yaşam süreci kıymetli ve bir daha tekrarı olmayan bir hazinedir. Bize düşen ise şartlar ne olursa olsun bu hazineyi korumak ve yarınlara taşımaktır. Önümüzde ki yıl, coğrafyamızın bu büyük değerleriyle ilgili birçok projemizi de hayata geçireceğiz. İlçemizde onların izlerini çok daha görünür hale getireceğiz." - SAMSUN

Başkan Sandıkçı: Hoşgörü ve sevgi yolumuz olsun

İbrahim Sandıkçı, Canik, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Başkan Sandıkçı: 'Hoşgörü ve sevgi yolumuz olsun' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Konyaspor, Altınordu'yu 3-1 yenerek Türkiye Kupası'nda üst tura yükseldi Hemşirelere "Ben salağım" yazdırdığı iddia edilen başhekim görevden alındı: Tepkimi saygı içinde sözlü olarak gösterdim Japonya Başbakanı, korona tedbirlerini hiçe sayıp yemekli toplantı düzenlediği için halktan özür diledi Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan için çarpıcı ifadeler: Görüş ayrılıklarımız olsa da Erdoğan sözünü tutan biri Gizemli elektrik kesintilerinin sığırcıkların dansından kaynaklandığı ortaya çıktı Son dakika: AB'den Türkiye'deki sığınmacılara yönelik 780 milyon euroluk destek Alman devlet televizyonunda skandal belgesel: Çocuklara terörist elbisesi giydirip PKK propagandası yaptılar Her şeyi itiraf ettiler! Kimliğini gizleyen polis, swinger ilanı veren çifti kıskıvrak yakaladı
Ünal Aysal'ın otel olarak işlettiği boğazdaki yalısı Akbank'ın oldu Ünal Aysal'ın otel olarak işlettiği boğazdaki yalısı Akbank'ın oldu         
16:01
Ebru Polat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Ne olur hayvan hakları yasasını çıkartın Ebru Polat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Ne olur hayvan hakları yasasını çıkartın         
15:30
BioNTech CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin: Aşıyı 25 Ocak günü birkaç saat içinde tasarladım BioNTech CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin: Aşıyı 25 Ocak günü birkaç saat içinde tasarladım         
15:17
Tuzlaspor, Gençlerbirliği'ni eleyerek Türkiye Kupası'nda tur atladı Tuzlaspor, Gençlerbirliği'ni eleyerek Türkiye Kupası'nda tur atladı         
15:09
IFAB, oyuncu değişikliği kuralında bir değişiklik daha yaptı IFAB, oyuncu değişikliği kuralında bir değişiklik daha yaptı         
14:52
Son Dakika! MHP'den ihraç edilen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Demokrat Parti'ye geçti Son Dakika! MHP'den ihraç edilen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Demokrat Parti'ye geçti         
14:30
Kimliğinin bulunduğu cüzdanı kaybeden temizlik işçisi adına kredi çekilmiş Kimliğinin bulunduğu cüzdanı kaybeden temizlik işçisi adına kredi çekilmiş         
13:54
Halı indirimini gören vatandaşlar korona önlemlerini hiçe saydı Halı indirimini gören vatandaşlar korona önlemlerini hiçe saydı         
13:29
Dünyada hava kirliliği nedeniyle ölen ilk kişi İngiltere'deki 9 yaşındaki küçük kız oldu Dünyada hava kirliliği nedeniyle ölen ilk kişi İngiltere'deki 9 yaşındaki küçük kız oldu         
12:48
Milli Piyango'nun 100 milyon liralık ikramiyesinin kurdurduğu hayaller büyük Milli Piyango'nun 100 milyon liralık ikramiyesinin kurdurduğu hayaller büyük         
12:37
İbrahim Kalın'dan İbrahim Kalın'dan "Üniversiteler fuhuş evleri" diyen Sofuoğlu'na tepki: İşlem yapılacak olmasını memnuniyetle karşılıyoruz         
12:21
Partisinin ismini ve logosunu açıklayan Mustafa Sarıgül: Yol açamayanlar, yoldan çekilecek Partisinin ismini ve logosunu açıklayan Mustafa Sarıgül: Yol açamayanlar, yoldan çekilecek         
12:20
Yargıtay'dan emsal karar: Üst düzey yöneticiler ya da müdürler fazla mesai ücreti alamaz Yargıtay'dan emsal karar: Üst düzey yöneticiler ya da müdürler fazla mesai ücreti alamaz         
12:13
Koronavirüsü yenen her 10 kişiden biri 3 ay sonra yorgunluk ve öksürük gibi semptomları gösteriyor Koronavirüsü yenen her 10 kişiden biri 3 ay sonra yorgunluk ve öksürük gibi semptomları gösteriyor         
12:12
Hint asıllı Arjantinli keşiş rüyasında gördüğü Mevlana'nın yoluna girdi, Konya'ya yerleşti Hint asıllı Arjantinli keşiş rüyasında gördüğü Mevlana'nın yoluna girdi, Konya'ya yerleşti         
11:23
İyi niyetinin kurbanı oldu! Sosyal medyadaki paylaşımından sonra başına gelmeyen kalmadı İyi niyetinin kurbanı oldu! Sosyal medyadaki paylaşımından sonra başına gelmeyen kalmadı         
10:50
Esra Erol'un programında bir skandal daha! Çocuğunun yasak aşkından olduğunu öğrenince sevinç çığlığı attı Esra Erol'un programında bir skandal daha! Çocuğunun yasak aşkından olduğunu öğrenince sevinç çığlığı attı         
19:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2020 16:11:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Sandıkçı: "Hoşgörü ve sevgi yolumuz olsun" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei