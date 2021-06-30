Başkan Sandıkçı, kendisiyle güreş tutan pehlivana kündeye getirdi

Samsun'da düzenlenen spor etkinliği açılışında Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ile güreş tutan pehlivan, başkanın kendisine kündeye getirmesiyle neye uğradığını şaşırdı.

Canik Belediyesi ile Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Canik Spor Şenliği'nin açılışında renkli görüntüler yaşandı. Şenlikte birçok yarışma düzenlendi. Basketbol, ip çekme, hızlı şekilde parkuru bitirme gibi yarışmalarda sporcular doyasıya eğlendi. O sırada Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesindeki bir pehlivan ise Başkan İbrahim Sandıkçı ile güreş tuttu. Başkan Sandıkçı güreşçiye karşı hünerleri sergiledi. Güreşçiye bel kündesi atan Başkan Sandıkçı, çevredekilerden alkış aldı. Sert kayaya çarpan güreşçi ise neye uğradığını şaşırdı.

Etkinlik toplu fotoğraf çekimi ile son buldu. - SAMSUN