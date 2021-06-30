Üye Girişi
Başkan Sandıkçı, kendisiyle güreş tutan pehlivana kündeye getirdi - Son Dakika

Başkan Sandıkçı, kendisiyle güreş tutan pehlivana kündeye getirdi

30.06.2021 22:49

- Başkan Sandıkçı, kendisiyle güreş tutan pehlivana kündeye getirdi Pehlivan sert kayaya çarptı Samsun'da düzenlenen spor etkinliği açılışında Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ile güreş tutan pehlivan, başkanın kendisine kündeye getirmesiyle neye uğradığını şaşırdı.

- Başkan Sandıkçı, kendisiyle güreş tutan pehlivana kündeye getirdi

Pehlivan sert kayaya çarptı

SAMSUN - Samsun'da düzenlenen spor etkinliği açılışında Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ile güreş tutan pehlivan, başkanın kendisine kündeye getirmesiyle neye uğradığını şaşırdı.

Canik Belediyesi ile Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Canik Spor Şenliği'nin açılışında renkli görüntüler yaşandı. Şenlikte birçok yarışma düzenlendi. Basketbol, ip çekme, hızlı şekilde parkuru bitirme gibi yarışmalarda sporcular doyasıya eğlendi. O sırada Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesindeki bir pehlivan ise Başkan İbrahim Sandıkçı ile güreş tuttu. Başkan Sandıkçı güreşçiye karşı hünerleri sergiledi. Güreşçiye bel kündesi atan Başkan Sandıkçı, çevredekilerden alkış aldı. Sert kayaya çarpan güreşçi ise neye uğradığını şaşırdı.

Etkinlik toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

Başkan Sandıkçı, kendisiyle güreş tutan pehlivana kündeye getirdi
Başkan Sandıkçı, kendisiyle güreş tutan pehlivana kündeye getirdi
Başkan Sandıkçı, kendisiyle güreş tutan pehlivana kündeye getirdi
Başkan Sandıkçı, kendisiyle güreş tutan pehlivana kündeye getirdi

İbrahim Sandıkçı, Samsun, Canik, Güreş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başkan Sandıkçı, kendisiyle güreş tutan pehlivana kündeye getirdi - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son anket sonuçları paylaşıldı! İYİ Parti ve DEVA Partisi'nin yükselişi sürüyor 22:49 Son anket sonuçları paylaşıldı! İYİ Parti ve DEVA Partisi'nin yükselişi sürüyor Ünlü teknik direktörler, Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım olmadığı için Fenerbahçe'yi çalıştırmak istemiyor 22:36 Ünlü teknik direktörler, Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım olmadığı için Fenerbahçe'yi çalıştırmak istemiyor Cinsel saldırıyla suçlanan ünlü komedyen Bill Cosby, beraat etti 22:00 Cinsel saldırıyla suçlanan ünlü komedyen Bill Cosby, beraat etti
Elektriğe 1 Temmuz'dan itibaren yüzde 15 zam 20:34 Elektriğe 1 Temmuz'dan itibaren yüzde 15 zam Cami çıkışında silah sesleri patladı! Ağır yaralanan şahıs olay yerinde öldü 20:17 Cami çıkışında silah sesleri patladı! Ağır yaralanan şahıs olay yerinde öldü Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Kanal İstanbul yorumu: Proje, yabancı askerlere zemin hazırlamaz 18:14 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Kanal İstanbul yorumu: Proje, yabancı askerlere zemin hazırlamaz
Mahkeme salonunu buz kestiren itiraf! Cezaevindeki kardeşinin karısıyla ilişki yaşayormuş 17:38 Mahkeme salonunu buz kestiren itiraf! Cezaevindeki kardeşinin karısıyla ilişki yaşayormuş Ayrılma aşamasındaki eşini ve arkadaşını tabancayla vuran saldırgan, o anları sosyal medyadan paylaştı 17:18 Ayrılma aşamasındaki eşini ve arkadaşını tabancayla vuran saldırgan, o anları sosyal medyadan paylaştı

Son Dakika Haberleri
17:49 Maliye Bakanı Elvan müjdeyi verdi! Temmuzda iki yeni kredi desteği gelecek
17:40 Fenerbahçe taraftarı, Paulo Fonseca cephesinden gelen yalanlama sonrası tepki gösterdi
17:37 Mahkeme salonunu buz kestiren itiraf! Cezaevindeki kardeşinin karısıyla ilişki yaşayormuş
17:34 Denizde korkunç anlar! Köpek balığı sudan çıkıp paraşütteki adamın bacağından parça kopardı
17:14 Altının kilogramı 492 bin liraya düştü
17:14 Bilim Kurulu son kez toplandı! Kademeli normalleşme öncesi gündem aşılama
17:00 Ahmet Ağaoğlu itiraf etti! Abdülkadir Ömür'e gelen tarihi teklifi reddettiğine çok pişman
16:51 Cinsel istismar açıklamasından sonra oyuncu Seray Kaya, gelen kötü yorumlara isyan etti: Hemcinslerimin yapması üzücü
16:37 Joachim Löw, Fenerbahçe'ye göz kırptı: Mesut Özil'le tekrar buluşacağımız zaman gelecek
15:30 1 Temmuz'dan itibaren başlıyor! İşte 10 maddede tam normalleşmenin tüm detayları
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ: Diego Costa ile görüşüyoruz Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ: Diego Costa ile görüşüyoruz         
23:19
Bağdat'taki patlamada yaralı sayısı 15'e yükseldi Bağdat'taki patlamada yaralı sayısı 15'e yükseldi         
22:38
Uzun süredir firari olan Uzun süredir firari olan "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın ortaya çıktı: Türk yargısına teslim olacağım         
22:07
Kazazedenin parmağı kayboldu, saniyelerle yarışan yakınları parmağı bulamadı Kazazedenin parmağı kayboldu, saniyelerle yarışan yakınları parmağı bulamadı         
20:53
Adana'da nefes kesen operasyon! Babasını bıçakla kovaladı, anne ve ablası dahil 6 kişiyi rehin aldı Adana'da nefes kesen operasyon! Babasını bıçakla kovaladı, anne ve ablası dahil 6 kişiyi rehin aldı         
20:30
Fenerbahçe ile Hatayspor, Aaron Boupendza transferi için İstanbul'da görüşme gerçekleştirdi Fenerbahçe ile Hatayspor, Aaron Boupendza transferi için İstanbul'da görüşme gerçekleştirdi         
18:41
Atış poligonunda kendini kazara başından vuran genç hayatını kaybetti Atış poligonunda kendini kazara başından vuran genç hayatını kaybetti         
17:58
Denizde korkunç anlar! Köpek balığı sudan çıkıp paraşütteki adamın bacağından parça kopardı Denizde korkunç anlar! Köpek balığı sudan çıkıp paraşütteki adamın bacağından parça kopardı         
17:34
Elmalı davasındaki çocukların yakınları Elmalı davasındaki çocukların yakınları "tacize uğrayan çocukların banyoda verdiği tepkiyi veriyorlar" diyerek uyarıda bulunduklarını söyledi         
17:02
Düğünde, dünürler takı yüzünden birbirini girdi! Sinir krizi geçiren gelin arabayı böyle yumrukladı Düğünde, dünürler takı yüzünden birbirini girdi! Sinir krizi geçiren gelin arabayı böyle yumrukladı         
16:10
Cansız bedenler yolları kapattı, görenler dehşete düştü! Meksika'da kartellerin kanlı çatışması Cansız bedenler yolları kapattı, görenler dehşete düştü! Meksika'da kartellerin kanlı çatışması         
15:46
Slovakya'da üretilen uçan araba ilk şehirler arası uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi Slovakya'da üretilen uçan araba ilk şehirler arası uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi         
15:34
Oyuncu Ayşegül Çınar'ın skandallarına bir yenisi daha eklendi! Polise kafa atıp, ''Sizi Sedat Peker'in adamlarına vurduracağım'' diye tehdit etmiş Oyuncu Ayşegül Çınar'ın skandallarına bir yenisi daha eklendi! Polise kafa atıp, ''Sizi Sedat Peker'in adamlarına vurduracağım'' diye tehdit etmiş         
14:13
Köpekten korkup yola atladı, hızla gelen kamyonun çarpmasıyla ağır yaralandı Köpekten korkup yola atladı, hızla gelen kamyonun çarpmasıyla ağır yaralandı         
14:02
Elmalı davasının avukatı açıklama yaptı: Detayları bilseniz geceleri uyuyamazsınız Elmalı davasının avukatı açıklama yaptı: Detayları bilseniz geceleri uyuyamazsınız         
11:54
Elmalı davasında yeni ayrıntı! Her şey annenin çalıştığı gazinoda başlamış Elmalı davasında yeni ayrıntı! Her şey annenin çalıştığı gazinoda başlamış         
11:06
Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar'ın sevgilisi, 7'si polis 12 kişiyi bıçakladı Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar'ın sevgilisi, 7'si polis 12 kişiyi bıçakladı         
08:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2021 23:38:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Sandıkçı, kendisiyle güreş tutan pehlivana kündeye getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement