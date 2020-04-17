Başkan Sandıkçı, salgınla mücadele ekibini ödüllendirdi - Son Dakika
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Başkan Sandıkçı, salgınla mücadele ekibini ödüllendirdi

7 saat önce

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Dünyada ölümlere neden olan salgın hastalığa karşı, her türlü riski göze alarak büyük bir özveriyle çalışan mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Sandıkçı, salgınla mücadele ekibini ödüllendirdi, System.String[]

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Dünyada ölümlere neden olan salgın hastalığa karşı, her türlü riski göze alarak büyük bir özveriyle çalışan mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.


Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı korona virüs salgınıyla mücadele eden ekip arkadaşlarını makamında ağırladı. Canik Belediyesi tüm dünyada ölümlere neden olan korona virüs salgınıyla mücadelesini aralıksız sürdürüyor. Belediye, korona virüs salgınıyla mücadele konusunda devletin ve bakanlıkların tüm uyarılarını harfiyen uyguluyor.


İlçenin 4 bir yanında mücadelesini sürdüren Canik Belediyesi ekipleri, yardıma ihtiyacı olanlara yardım ulaştırıyor, sokaklar ve caddeleri antibakteriyel sabunlu suyla yıkıyor, tüm kurumları dezenfekte ediyor, hijyen ve temizlik konusunda pazarlar, fırınlar, marketleri denetliyor, sosyal mesafe kuralına uyulması için gerekli önlemleri alıyor.


"Mücadelemiz insanlarımızın sağlığı için"


Salgının önlenmesine yönelik tüm önlemleri almaya devam ettiklerini belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı çalışma arkadaşlarıyla yaptığı görüşmede, "Bizim medeniyetimizde insana hizmet için çalışmak, insan hayatı için mücadele etmek mukaddes bir görevdir. Öncelikle devlet millet olarak girdiğimiz bu mücadelede özverili bir şekilde çalışan siz mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Her biriniz insanlarımızın sağlığı için ayrı ayrı alanlarda bütün riskleri göze alarak, hatta kendi sağlıklarınızı riske atarak mücadele veriyorsunuz. Hepimiz, bütün insanlığı tedirgin eden ve ölümlere sebep olan bu salgından korunmak, yayılmasını önleyerek, hayatımızın normale dönmesi için sorumluluk bilinciyle üzerimize düşenleri yapmak zorundayız. Devletimizin, bakanlıklarımızın tüm uyarılarını harfiyen uygulayarak bu illet hastalıktan inşallah yakın zamanda kurtuluruz. Bizler insanlarımız için sürekli sahalarda, temizlik ve hijyen çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İhtiyacı olanların yardımlarını aksatmadan ulaştırıyoruz. Evde kalanlarımızın ihtiyaçlarını giderme noktasında hizmetlerimiz devam ediyor" diye konuştu.


"Zor günleri hep birlikte atlatacağız"


Başkan Sandıkçı, "Salgının yayılmasını durdurmak için evlerinde kalan insanlarımızın yaşadığı zorlukların farkındayız. Evlerinden çıkamayan büyüklerimiz, okullarına gidemeyen öğrencilerimiz, dostlarına, akrabalarına kavuşamayan insanlarımızın durumunun farkındayız. Ama biraz daha sabrederek evimizde kalarak bu zor günleri atlatacağız. Bu zor günleri aşmak, sizlerin sağlıklı hayat sürmesi için sağlık çalışanlarımız hastanede, bizler sahada mücadelemizi sürdürmeye devam ediyoruz.


Ülkemizin geleceği için, sağlığımız için, salgın riski ortadan kalkana kadar lütfen evde kalmaya devam edelim" şeklinde konuştu. - SAMSUN

İbrahim Sandıkçı, Canik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 02:54 Kaynak: İHA

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