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Başkan Sandıkçı: "Sel bölgesine yardımlarımız devam edecek" - Son Dakika

Başkan Sandıkçı: "Sel bölgesine yardımlarımız devam edecek"

16.08.2021 17:41
Başkan Sandıkçı:

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Batı Karadeniz'de meydana gelen selden zarar gören Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde incelemelerde bulunarak, yardımların devam edeceğini söyledi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Batı Karadeniz'de meydana gelen selden zarar gören Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde incelemelerde bulunarak, yardımların devam edeceğini söyledi.

Sel felaketinin etkili olduğu Kastamonu'nun Bozkurt ziyaret eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, afetzedelerle görüştü. "Gün dayanışma günü" diyen Başkan İbrahim Sandıkçı, selden etkilenen vatandaşlar için ellerinden gelen desteği vermeye hazır olduklarını belirtti. Yangın, sel, deprem gibi doğal afetlerin her coğrafyada meydana gelebileceğini, bu tür afetlere her zaman hazır olunması gerektiğini dile getiren Başkan Sandıkçı, komşu il olarak her zaman afetzedelerin yanında olduklarını ifade etti.

Hasar tespit ve arama kurtarma çalışmalarını yerinde inceleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile de görüşme fırsatı bulan Başkan İbrahim Sandıkçı, Canik Belediyesi olarak üzerlerine düşen her türlü görevi yerine getireceklerini belirtti. Bakan Soylu ile birlikte belediyelerin alması gereken tedbirler hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını dile getiren Başkan Sandıkçı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, bu tür afetlerin tekrarlanmaması konusunda kendisine önemli tavsiyelerde bulunduğunu beyan etti. Afetin izlerini silebilmek için halkın yanında olduklarını dile getiren Başkan Sandıkçı, "Bölgeye yardım paketlerimizi öncesinden ulaştırmıştık. İhtiyaç oldukça yardımlarımız devam edecek; zor günleri inşallah birlikte geride bırakacağız" dedi. Afet yönetiminde görev alan bütün ekiplerin yoğun yağış sonrası meydana gelen hasarları titizlikle onarmaya devam ettiğini söyleyen Başkan Sandıkçı, yaşanan afetin boyutunun çok şiddetli olduğunu; bununla birlikte devletin ilçedeki yaraların kısa sürede sarılması noktasında tüm imkanlarını seferber ettiğini belirtti.

"İnanç, vefa ve dayanışma ile aşacağız"

Zor günlerin geçeceğini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Bu zor günleri birlikte atlatıp yaraları birlikte saracağız. İnanç, vefa ve dayanışma ile inşallah zorlukları aşacağız. Yaşanan sel felaketinden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Biz de bölgeyi ziyaret ederek üzerimize düşen görevi ifa etme adına durum tespitinde bulunduk. Halkımızın istek ve talepleriyle birebir ilgilenme imkanı bulduk. Bundan böyle komşuluk hakkımız neyi gerektiriyorsa her türlü imkanlarımızla sel mağduru vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Afet bölgesinde görev yapan Mehmetçiğimizin azmi ve üstün gayretine bir kez daha şahit olduk. AFAD, Kızılay ve sivil toplum kuruluşları gönüllülerinin dur durak bilmeksizin ortaya koyduğu çalışmalarını yakından gözlemledik. Milletimizin bu hassasiyeti takdire şayan. Bu fedakar, civanmert halkımızla iftihar ediyoruz. İnanıyorum ki; devletimiz ve milletimizin bu gayretleri neticesinde bölge halkımızın yaraları Allah'ın izniyle kısa sürede sarılacaktır. Bu afetler her zaman her yerde yaşanabilir. Bize düşen, öncelikle mevcut yaraları sarmak ve böyle felaketlerin yaşanmaması için alınacak tedbirler kapsamında üzerimize düşen görevi yerine getirmektir" diye konuştu. - SAMSUN

Başkan Sandıkçı: Sel bölgesine yardımlarımız devam edecek
Başkan Sandıkçı: Sel bölgesine yardımlarımız devam edecek
Başkan Sandıkçı: Sel bölgesine yardımlarımız devam edecek
Başkan Sandıkçı: Sel bölgesine yardımlarımız devam edecek
Başkan Sandıkçı: Sel bölgesine yardımlarımız devam edecek

İbrahim Sandıkçı, Kastamonu, Canik, Sel, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Başkan Sandıkçı: 'Sel bölgesine yardımlarımız devam edecek' - Son Dakika


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