Başkan Sandıkçı yatırımları anlattı - Son Dakika

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçeyi hak ettiği modern görünüme kavuşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Başkan İbrahim Sandıkçı, ilçedeki yatırımları yerinde tanıtmak amacıyla AK Parti Canik Kadın Kolları üyeleri ile birlikte düzenlenen gezi programına katıldı. Canik Belediyesi'ne ait gezi otobüsüyle gerçekleştirilen ilçe turunda çalışmaları devam etmekte olan projelerle ilgili konuşan Başkan İbrahim Sandıkçı, 5 yıllık görev süreleri boyunca ilçenin hak ettiği modern görünüme kavuşmasını amaçladıklarını belirtti.

Mesaiye sabahın ilk ışıklarında, yeni çalışmaları takip etmek üzere sahada başladığını ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, yatırımlar hakkında maddi kaynakla ilgili hiçbir sorun yaşanmadığına dikkat çekti. Hükümet Konağı, Irmak Karakolu, İlçe Emniyet Müdürlüğü, gibi pek çok kamu kurumunu ilçede inşa ettiklerini aktaran Başkan Sandıkçı, "İlçemizin idari koordinesini Canik'in merkezi noktalarında bir araya getiriyoruz. Bölgemizin ihtiyacını karşılamak üzere çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Yeni yol bağlantılarıyla birlikte ilçedeki ulaşımın daha da kolaylaşacağını belirten Başkan Sandıkçı, yollarla birlikte yeni yatırımların da kolayca gerçekleştirildiğini söyledi. Canik'te yapımı devam etmekte olan Şehir Hastanesi'nin Samsun ve Canik için büyük bir yatırım olduğunu kaydeden Başkan İbrahim Sandıkçı, imar çalışmalarıyla birlikte vatandaşın ata toprağına kavuştuğuna vurgu yaptı.

Gezi ile birlikte Canik ilçesinde yapımı devam etmekte olan tüm yol ve projeleri yerinde görme imkanı bulan AK Parti Canik Kadın Kolları üyeleri gelişmeleri takdirle karşıladıklarını belirtti.

Canik Belediyesi'nden sel bölgesine yardım eli

Öte yandan, Canik Belediyesi, sel felaketinden yoğun bir şekilde etkilenen Sinop, Bartın ve Kastamonu illerine ulaştırmak üzere temiz içme suyu ve temel gıda maddesi yardımında bulundu. Canik Belediyesi; Sinop, Bartın ve Kastamonu illerinde meydana gelen selden etkilenen vatandaşların temel gıda ve temiz su ihtiyaçlarını karşılamak üzere bu illere yardım kamyonu gönderdi. 1500 adet 5 litrelik, 15 bin adet 1,5 litrelik suyun yüklendiği kamyonda ekmek ve temel gıda malzemeleri de yer aldı. Sel felaketiyle ilgili üzüntülerini dile getiren Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sel nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Aynı zamanda afet bölgesinde canla başla mücadele eden ekiplere kolaylıklar diliyorum. Desteklerimiz devam edecek" şeklinde konuştu. - SAMSUN