Son Dakika Haberleri: Başkan Şanlı Mazbatasını Aldı

Başkan Şanlı Mazbatasını Aldı

2 saat önce

Eskişehir'in Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı mazbatasını aldı.

Başkan Şanlı Mazbatasını Aldı, System.String[]
Eskişehir'in Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı mazbatasını aldı.

Şanlı, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ve yaptığı açıklamada, "Belediye Başkanlığı mazbatamı, Han Seçim Kurulu Başkanı Hakim Nazan Kaya Demiral'dan teslim aldım. Memleketim için hayırlı uğurlu olsun" diye belirtti. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 04:22 Kaynak: İHA

Erdal Şanlı, Eskişehir, Han, Güncel
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