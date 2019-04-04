Başkan Şanlı Mazbatasını Aldı
2 saat önce
Eskişehir'in Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı mazbatasını aldı.
Eskişehir
'in Han
Belediye Başkanı Erdal Şanlı
mazbatasını aldı.
Şanlı, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ve yaptığı açıklamada, "Belediye Başkanlığı mazbatamı, Han Seçim Kurulu Başkanı Hakim Nazan Kaya
Demiral'dan teslim aldım. Memleketim için hayırlı uğurlu olsun" diye belirtti. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 04:22 Kaynak: İHA
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