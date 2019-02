Başkan Saraç, Gıda İsrafına Dikkat Çekti

Aydın ve Muğla İlleri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri 3. Bölge Birliği Başkanı Necip Saraç, Türkiye'de en önemli sorunlardan birinin de gıda israfı olduğunu dikkat çekerek bu konuda topyekun bir bilinçlenme çalışmasına gidilmesi gerektiğini söyledi. İnsanlar bir yanda açlıkla mücadele ederken diğer yandan sadece Türkiye'de yaşanan gıda israfının yıllık 214 milyar liraya ulaştığının belirlendiğini kaydeden Başkan Saraç "1950'li yıllara kadar kıtlıkla mücadele veren ülkemizde yapılan araştırmalara göre maalesef günlük 5.7 milyon ekmek çöpe gidiyor. Bu olumsuz gidişata bir an önce son verilmelidir. Bunun için topyekun bir bilinçlenme çalışması yapılmalıdır" dedi.



Son günlerde en önemli gündem maddelerinden biri olan gıda fiyatlarındaki yükseliş ve marketlerin istikrarsız fiyat artışı kadar gıda israfının da rol oynadığına dikkat çeken 3. Bölge Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri Birliği Başkanı Necip Saraç, "Maalesef dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de gıda israfının boyutları her geçen gün artarak devam ediyor. İletişimin bu denli gelişmiş olduğu bir dönemde her gün açıkla mücadele eden insanlar göz önünde iken gıda israfının artarak devam etmesi ciddi bir sorundur. Zincir marketlerin gıda ürünlerinde gereğinden fazla fiyat artışı yapması kadar gıda israfı da fiyat artışlarına neden olan etkenlerden biridir" dedi.



"Artan fiyatlar da israfa neden oluyor"



Eskiden sadece evlerde ve restoranlarda yaşanan gıda israfının son dönemlerde fiyatların artışından dolayı tezgahlarda da ciddi boyutta yaşandığına dikkat çeken Başkan Saraç, "Maalesef artan gıda fiyatları nedeniyle satışlar düşünce tezgahlarda satılan ürün miktarı da azaldı. Fiyatların yükselmesi nedeniyle satışlar düştüğünden raflarda ve tezgahlarda kalarak bozulan ürünler de çöpe gittiği için israf artıyor. İsraf hem dini açıdan hem de ahlaki açıdan yasaklanmış bir davranış. Dünyanın pek çok ülkesinde milyonlarca insan açlıkla mücadele verirken milyarlarca gıdanın da israf edilerek çöpe gitmesi çok vahim bir durum. Gıda ve tarım, insanlığın var olduğu günden bu yana en temel ihtiyaçtır. Bu yüzden gıdanın kıymetini bilip israftan kaçınmalıyız. Bunu bir davranış alışkanlığı haline getirmek için topyekun bir bilinçlenme çalışması yapılmalıdır" diye konuştu.



"İsraf en çok evlerde yapılıyor"



Türkiye'de yaşanan israfla ilgili istatistiki çalışmalara da yer veren Başkan Necip Saraç, açlıkla imtihan olmamış neslin ekmeğin ve gıdanın kıymetini unuttuğunu, ekonomik değerinin yanında gıdanın manevi değerinin de genç kuşaklara mutlaka anlatılması gerektiğini belirterek, "Aç kalmayan ekmeğin kıymetini bilmez. Bugün 1 TL'ye satılan ekmeğin değeri 1 TL olarak görülürse en büyük yanlışı burada yaparız. Gıda sadece ekonomik değer şeklinde değil insan hayatı için olmazsa olmaz şeklinde değerlendirilmelidir. Maalesef 1950'li yıllara kadar kıtlıkla mücadele veren ülkemizde bile yılda 214 milyar liralık 65 milyon tonluk gıda atığı oluşuyor ve bunun yüzde 60'ı engellenebilir durumda. Tarladaki ürün sofraya gelene kadar yüzde 30'dan fazlası çöp oluyor. En temel gıdamız olan ekmeğin bile günde 5,7 milyon tanesini israf ediyoruz. Gıda israfı yüzde 42 oranla en çok evlerde yapılıyor" diyerek ülke olarak hiç vakit kaybetmeden israfla mücadele ve bilinçlendirme çalışması yapılması gerektiğini söyledi. - AYDIN

