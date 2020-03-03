Başkan Saraç; Terörü kaynağından kurutmaya yönelik harekatı destekliyoruz - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Saraç; Terörü kaynağından kurutmaya yönelik harekatı destekliyoruz - Son Dakika

Başkan Saraç; Terörü kaynağından kurutmaya yönelik harekatı destekliyoruz

6 saat önce

Aydın-Muğla illeri 3. Bölge Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı Necip Saraç, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin İdlip şehrinde başlattığı, terörü kaynağından kurutmaya yönelik Bahar Kalkanı Harekatına desteklediklerini söyledi.

Başkan Saraç; Terörü kaynağından kurutmaya yönelik harekatı destekliyoruz, System.String[]

Aydın- Muğla illeri 3. Bölge Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı Necip Saraç, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin İdlip şehrinde başlattığı, terörü kaynağından kurutmaya yönelik Bahar Kalkanı Harekatına desteklediklerini söyledi. Başkan Saraç "Bizler, her kritik dönemde milletimizin ve devletimizin yanında olduk. Şimdi de, vatanın huzuru, güvenliği ve mazlumları müdafaa etmek üzere icra edilen bu harekatı canı gönülden destekliyoruz" dedi.


Açıklamasına, şehitlere rahmet, yakınlarına sabır ve gazilere de acil şifalar dileyerek başlayan Aydın-Muğla İlleri 3. Bölge Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri Bölge Birliği başkanı Necip Saraç, "Milletimizin başı sağ olsun. Askerlerimiz İdlib'de, hem ülke sınırlarımızı ve hem de mazlumları korumaktaydı. Tarihten bu yana güvenlik güçlerimiz hep barış ve huzur odaklı çalışmaların içinde olmuştur. Bugüne kadar, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatıyla terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı kahraman Ordumuz, şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmaz. Biz, her türlü zorluğu aşmasını bilen bir milletiz. İçinde bulunduğumuz gün tarihsel süreçte olduğu gibi birbirimize sımsıkı kenetlenmemiz gereken gündür. Allah, Milletimizin birliğini ve dirliğini muhafaza etsin, ordumuzu muzaffer kılsın" diyerek Türk Ordusu'na başarı ve muvaffakiyet diledi.


Açıklamasında İdlib'teki hain saldırıyı da kınayan Başkan Necip Saraç, ülke olarak ciddi bir sınavdan geçtiğimizi de belirterek, "Gün birlik ve beraberlik günü. Gün kenetlenme günü. Gün devletimize, ordumuza sahip çıkma günü. Gün milli birlik ruhuyla dik ve güçlü durma günüdür. Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanındayız. Devletimizin vatan savunması için alacağı her kararın arkasındayız, destekçisiyiz" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Muğla, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:36 Kaynak: İHA
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