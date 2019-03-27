Son Dakika Haberleri: Başkan Saraçoğlu'ndan Rektör Gören'e Veda Ziyareti

Başkan Saraçoğlu'ndan Rektör Gören'e Veda Ziyareti

1 saat önce

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören'e veda ziyaretinde bulundu.

Başkan Saraçoğlu'ndan Rektör Gören'e Veda Ziyareti, System.String[]
Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören'e veda ziyaretinde bulundu.

Rektör Prof. Dr. Remzi Gören, ziyarette Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu'na Kütahya'da bugüne kadar verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, gelecek dönemdeki çalışmaları için başarılar diledi.

Rektör Gören'in iyi dilekleri için teşekkür eden Başkan Saraçoğlu, üniversiteye yeni dönem için başarı dileklerini sundu.

Ziyaretin sonunda Prof. Dr. Remzi Gören, Kamil Saraçoğlu'na üniversitenin altın anahtarını ve Ahmet Yakupoğlu'nun Rengarenk Kütahya kitabını hediye etti. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 11:31 Kaynak: İHA

Remzi Gören, Kamil Saraçoğlu, Rektör, Kütahya, Güncel
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