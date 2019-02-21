Başkan Saraçoğlu'ndan Taksi Durağına Ziyaret

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Alipaşa Mahallesi'nde bulunan Dilek Taksi Durağı'nı ziyaret etti.

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Alipaşa Mahallesi'nde bulunan Dilek Taksi Durağı'nı ziyaret etti.



Saraçoğlu, durak çalışanları ile hasbihal edip onların sıkıntılarını dinledi.



Sohbet ortamında gerçekleşen ziyarette esnaflara hayır işler temennisinde bulunan Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, "Göreve geldiğimiz günden bu yana Kütahya'mız için sizler için var gücümüzle çalışıyoruz. Kütahya Belediyesi olarak gece gündüz demeden vatandaşlarımıza hizmet eden, ekmeklerinin peşinde koşan Taksici esnafımızın yasalar çerçevesinde istek ve arzularını yerine getirmeye gayret ediyoruz. Sizlere kazasız hayırlı bol kazançlar diliyorum" dedi. - KÜTAHYA

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