Son Dakika Haberleri: Başkan Saraçoğlu, Tarihi Kentler Birliği'nin 'Konya Çalıştayı'na Katıldı

Başkan Saraçoğlu, Tarihi Kentler Birliği'nin 'Konya Çalıştayı'na Katıldı

40 dakika önce

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Konya'da düzenlenen Tarihi Kentler Birliği Konya Çalıştayı ve Şubat Ayı Encümen toplantısına katıldı.

Başkan Saraçoğlu, Tarihi Kentler Birliği'nin 'Konya Çalıştayı'na Katıldı, System.String[]
Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Konya'da düzenlenen Tarihi Kentler Birliği Konya Çalıştayı ve Şubat Ayı Encümen toplantısına katıldı.

Çalıştay kapsamında; "Kültürel Mirasın Korunmasında Deneyim Paylaşımı" konulu bir panel düzenlendi.

"Kültürel Mirasın Korunmasında Deneyim Paylaşımı" konulu panelden sonra gerçekleştirilen Tarihi Kentler Birliği Şubat Ayı Encümen Toplantısında Şanlıurfa Belediye Başkanı ve TKB Başkanı Nihat Çiftçi, Encümen Üyelerine hediye taktim etti. Tarihi Kentler Birliği Konya Çalıştayının ardından katılımcılara yönelik inceleme gezisi gerçekleştirildi.

Tarihi Kentler Birliği Konya Bölge Çalıştayı, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Şanlıurfa Belediye Başkanı ve TKB Başkanı Nihat Çiftçi, Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, ÇEKÜL Vakfı Başkanı ve Tarihi Kentler Birliği Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen ile çeşitli illerden belediye yöneticilerinin, akademisyenlerin ve uzmanların katılımıyla yapıldı. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 11:20 Kaynak: İHA

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