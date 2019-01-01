Başkan Saraçoğlu, Yeni Hizmet Biasında İncelemelerde Bulundu
1 saat önce
Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, yapımında sona gelinen yeni belediye hizmet binasını inceleyerek yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Kütahya
Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu
, yapımında sona gelinen yeni belediye hizmet binasını inceleyerek yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
İncelemeler esnasında Başkan Kamil Saraçoğluna, Belediye Başkan Yardımcıları Murat Arık
, Fatih Gölgeli
, Ali İhsan Ertaş ve birim müdürleri eşlik etti.
Yetkililer, Gaybiefendi Mahallesi Atatürk Bulvarı
eski Otogar mevkiinde bulunan Belediye yeni hizmet binasında çalışmaların hızla devam ettiğini belirterek, "Yakın zamanda taşınılması planlanan belediye yeni hizmet binası, modern ve tarihi izler taşıyacak. Belediye yeni hizmet binası şehrimizdeki kamu binası anlayışını değiştirecek biçimde planlanmıştır. Yaklaşık 8 bin metrekarelik 220 araç kapasiteli otoparkı bulunacak olan ve yaklaşık 13 bin 500 metrekarelik oturum alanına sahip olan yeni Hizmet Binası içerisinde sonradan kullanılması planlanan rezerv alanları ve dış mekanında özel çim alanları, gezinti yolları, özel çevre ve bina aydınlatmaları, bina girişinde süs havuzları ve saçakları, özel cephe kaplamaları ile mimari açıdan da estetiğe önem verilen binada hizmet verilmeye başlandığında idari, ticari, Sosyo-Kültürel gibi birimlerin tek çatı altında toplanması hedefleniyor. Yapımında sona gelinen ve yakın zamanda hizmete açılması planlanan belediye yeni hizmet binasında ilk çalışma 2019 Ocak ayı meclis toplantısının yapılması ile başlayacak" dediler.(EFE
) - KÜTAHYA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 11:48 Kaynak: İHA
AA'nın Yılın Fotoğrafları Oylaması "Mehmetçik'ten İlk İftar" Birinci Oldu
CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, 5 Yıldır Metrobüste Oturamayan Vatandaşın Hayalini Gerçekleştirdi
Son Dakika! Erdoğan, Sülayman Şah Türbesi'nde Görev Yapan Askerlere Seslendi
Bakan Akar Açıkladı: Geçen Sene 2 Bin 398 Terörist Etkisiz Hale Getirildi