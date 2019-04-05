Başkan Sargın: "Tasarruf Yapacağız"

Tokat'ın Zile ilçesinde Belediye Başkanı olarak seçilen CHP'li Şükrü Sargın, belediye imkanlarını tasarruflu kullanacaklarını ifade ederek, "Belediyede harcanan para, sizin paranız, devletimizin parası. Biz burada tasarruf yapacağız" dedi.

Tokat'ın Zile ilçesinde Belediye Başkanı olarak seçilen CHP'li Şükrü Sargın, belediye imkanlarını tasarruflu kullanacaklarını ifade ederek, "Belediyede harcanan para, sizin paranız, devletimizin parası. Biz burada tasarruf yapacağız" dedi.



Tokat'ın Zile ilçesinde Belediye Başkanı olarak seçilen CHP'li Şükrü Sargın, belediye personeli ile tanışma toplantısını sinema salonunda yaptı. Çalışmalarına daha hızlı başlamak, tanışma ve ziyaretlerle süre kaybetmemek adına tüm personelle toplantı yapmak gereğini duyduğunu ifade eden Başkan Sargın, "Hepiniz şimdi ziyarete gelmek isteyeceksiniz. En iyisi böyle bir toplantı yapalım dedik. Ha makamı işgal ettin, ha vatana ihanet ettin. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Eğer ben burada 5 yıl yatmaya geldiysem, bu vatana bu ilçeye ihanet ediyorumdur. Bu aynı şekilde sizler içinde geçerli. Görevimizi, aldığımız maaşı helal ettireceğiz arkadaşlar. Birinci amacımız bu. Partiler tarafından kişiler seçilir. Benim bir partim var ama partizanlığım olamaz. Biz eskiyi karalayarak bir şey inşa etmeyeceğiz. Daha iyisini yapmak için mücadele edeceğiz. Biz namuslu ve dürüst olacağız. Adaletti ve eşit davranacağız. Bende dahil olmak üzere herkes görevini yapacak. Belediye imkanlarını kendi imkanlarımız gibi tasarruflu kullanacağız. Bu konuda titizim. Özellikle sizden ricam tasarruflu olacağız. Belediyede harcanan para, sizin paranız, devletimizin parası. Biz burada tasarruf yapacağız, Turhal yapacak, Manisa yapacak. Devletimiz böyle düzelir. Üretmeden tüketen toplumlar sürekli küçülmeye muhtaçlardır. Memleket için, belediye için faydalı bir şey varsa 24 saat size kapım açık" diye konuştu.



Başkan Sargın, toplantı sonrasında belediye personelinin tebriklerini kabul etti. - TOKAT

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