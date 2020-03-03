Başkan Sargut, av yasakları ile ilgili uyarıda bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Sargut, av yasakları ile ilgili uyarıda bulundu - Son Dakika

Başkan Sargut, av yasakları ile ilgili uyarıda bulundu

6 saat önce

Lapseki Avcılık ve Atıcılık İhtisas Spor Kulübü Başkanı Saffet Sargut, 1 Mart Pazar günü başlayan 3. ve 4. grup kuşlar kategorisinde yer alan hayvanların avlanmaması konusunda uyarıda bulundu.

Başkan Sargut, av yasakları ile ilgili uyarıda bulundu, System.String[]

Lapseki Avcılık ve Atıcılık İhtisas Spor Kulübü Başkanı Saffet Sargut, 1 Mart Pazar günü başlayan 3. ve 4. grup kuşlar kategorisinde yer alan hayvanların avlanmaması konusunda uyarıda bulundu.


17 Ağustos Cumartesi günü başlayan av sezonunun geçtiğimiz pazar günü itibariyle sona erdiğinin altını çizen Saffet Sargut, ilçe merkezi, belde ve köylerde yer alan avcıların 2019-2020 dönemi av komisyon kararlarına uyması çağrısında bulundu. Başkan Saffet Sargut konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Komisyon kararınca 3'üncü ve 4'üncü grupta yer alan hayvanların avlanması yasaklandı. Yaban hayatının korunması ve gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde devredilebilmesi için kurallara harfiyen uymak mükellefiyetindeyiz. Zaten Lapseki Avcılık ve Atıcılık İhtisas Spor Kulübü bünyesinde yer alan arkadaşlarımız hem teknik hem de teorik olarak eğitimlerini alıyorlar. Yasa dışı ve usulsüz av yapmamaya özen gösterelim" dedi.


Yasakların başlamasıyla birlikte Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri sahada yer yer denetimlerini sürdürüyor. - ÇANAKKALE

Lapseki, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 12:04 Kaynak: İHA
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