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Başkan Sarı, 3 aylık süreci değerlendirdi

35 dakika önce

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, 3 aylık başkanlık sürecini ve faaliyetlerini değerlendirdi.

Başkan Sarı, 3 aylık süreci değerlendirdi, System.String[]
Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, 3 aylık başkanlık sürecini ve faaliyetlerini değerlendirdi.
Belediye Kültür Merkezi Toplantı Salonu'nda gazetecilerle bir araya gelen Sarı, çevre illerde su faturalarında artış olurken Amasya'da ramazan ayı boyunca suyun ücretsiz kullandırıldığını söyledi.
Temmuz ve ağustos aylarında da su ücretlerinde belirli oranda indirim yapmak için çalışma yürüttüklerini aktaran Sarı, suyun en çok kullanıldığı aylarda böyle bir çalışmanın Amasyalı'ya jest olacağını kaydetti.
Teleferik ve tramvay gibi projeler üzerinde çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Sarı, Amasya'yı siyasi fikir ayrımı yapmadan ortak akılla yöneteceklerini vurguladı.
Sarı, şunları kaydetti:
"Arkadaşlarımız dediler ki, 'Su parası geliyor, bununla maaşları ödüyoruz'. Bizim tezimiz şu; Dedik ki önce biz duayı alalım, parayı buluruz. Yani duanın geldiği yere para gelir. Böyle diyerek yola çıktık ve su parası kadar eski ödenmeyen borçlardan tahsilat yaptık. Belirli giderleri kıstık ve tasarruf ettik. Tasarruf ettiğimiz miktarla vatandaşa borçlarımızı ödedik. Şehrimizden 30 kişiye mektup yazdık. Desteğe ihtiyacımız var, bize beyanatta bulunabilirsiniz diye. Bizim birinci projemiz ortak akıl konseyi. Ortak akıl konseyi için 30 kişiye şehrimizden mektup yazdık. Siyasi fikir ayrımı yapmadan arkadaşlarımızın tavsiyesiyle yapılmıştır. Ortak akıl konseyine belediye binasında toplantı salonunun olduğu bir yer verip şehrimizi onlara tartıştıracağız."
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 02:12 Kaynak: AA
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