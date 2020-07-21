Başkan Sarı: "Amasya'da su ücretsiz olacak" - Son Dakika

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, ilde suyu bedava yapmak için çalıştıklarını söyledi.



Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı belediye önünde yaptığı toplantıda," 2021 yılında suyu 50 ucuzlatıyoruz. 2022 de ise ayrı bir niyetimiz Amasya'daki tüm ikametgahlardan evlerden su ücreti almayacağız. Amasya'mız suyu bedava kullanmış olacaklar" dedi.



Belediye önünde basına açık toplantı ile Amasya'daki STK'lar ve müteahhitler ile bir araya gelerek, şehrin imar planında yapılan değişiklikleri açıklayan Başkan Sarı, "Şehrimiz için uzun vadeli bir plan hazırladık. Her şey kanunların bize öngördüğü şekilde düzenlendi. Artık ayrım gayrım yok, kayırma ayırma yok" diye konuştu.



Toplantının öncesinde Akdağ suyu ile ilgili açıklama yapan Başkan Sarı, Amasyalının hakkı olan, gasp edilen, en önemli meselesi ve gündemi olan Akdağ suyunu tekrar Amasyalının musluklarından akıtmaya kararlı olduklarını ve konuyla ilgili çok mesafe aldıklarını belirti.



Sarı, "Akdağ'dan Amasya Belediyesi'ne tahsis edilen 460 litre saniye suyun tamamını toparlıyoruz. İller Bankası Bölge Müdürlüğü ve Amasya Belediyesinden mühendislerimiz teknik elemanlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. İsale hattıyla 460 litre saniye suyu getirirken 1.8 megavatlık (mw) hidroelektrik enerji santrali kuruyoruz ve Amasya Belediyesinin elektrik faturalarını bir daha ödenmemek üzere sıfırlıyoruz. Akdağ'dan getirdiğimiz olan suyu antibaktariyel malzemelerle kaplayacağız su depolarını sağlamlaştıracağız. Şebekelerimizi gözden geçirip eskimiş, kalitesi bozulmuş ve kullanılamaz hale gelmiş boruları devre dışı bırakıyoruz ve yeni modern kaliteli su borularıyla şebekemizi yeniliyoruz. Yeşilırmak'ın kenarında açılmış olan su kuyuları da 50-60 yıl bir daha su sorunu gündeme gelmemek üzere kapatacağız" şeklinde konuştu.



Akdağ suyu meselesinin Amasya'nın şah damarı, Amasya'nın en önemli meselesi, mevzusu ve gündemi olması gerektiğini kaydeden Başkan Sarı, "Benimde üzerinde hassasiyetle durmuş olduğum konulardan birisi odur. Normal şartlarda Akdağ suyu 1990'lı yıllarda Amasya Belediyesine saniyede 460 litre saniye olarak verilmiş. İller Bankası aracılığı ile bu proje gerçekleştirilmiş. Belli bir müddet sonra isale hattına döşenen borularla çelik borularla değiştirilmiş. Amasya'nın 200 bin nüfusuna varana kadar suyun yeterli olduğu demektir. Fakat sebebini bilemediğimiz bir şekilde 2010 ve 2011 yıllarında Amasya da Yeşilırmak'ın kenarına kuyular vurulmaya başlanmış. 2010 da başlayan kuyu vurma işi 2011 de bitmiş. ve bu arada da Duru1 Duru2 diye bizim ana merkezde suyun ana yatağında hesler kurulmuş. Bu arada Akdağ'dan gelen su buharlaşmış ve neticede Amasya suyu kuyulardan almaya başlamış. Tabi soracak olursanız bu Akdağ suyu mu? Tabi ki içmiş olduğumuz su Akdağ suyu değildir. Akdağ bize Amasya'nın kullandığı suyun 4'de 1'i kadar tahsis etmişler ve bize tahsis ettikleri kadar su geliyor. Bu durum ciddi derece de bir rahatsızlık verdi. Hes sahipleri ve yetkileri ile görüşmelerimiz oldu. ve neticede aramızda uzlaşmazlıklar oldu. Amasya'ya ayağıyla gelen suyun gelmeme sebebini araştırdık. Sebepleri bizde kalmak şartıyla, biz bu Amasyalı vatandaşlarımıza kuyu suyunu içirmeyeceğiz ve şartlar ne olursa olsun kararlıyız bu Akdağ suyunu Amasya'mıza getireceğiz. Konuyla ilgili çok mesafe aldık çok da yorulduk. Bizde Akdağ'ın dibine HES'i kuruyoruz. Bakanlıktan onay ve iznimizi aldık. İhalemizi ise nasip olursa kurban bayramından sonra yapıyoruz. İhale süresi teknik elemanların söyleyişine göre 1 buçuk yıl olarak değerlendiriyorlar ama biz 1 yıl noktasında düşünüyoruz"dedi. - AMASYA