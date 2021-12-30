Başkan Sarı, barınağa götürdüğü köpek tarafından ısırılan belediye çalışanına altın hediye etti - Son Dakika

Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı, geçen hafta üç kişiye saldırdığı şikayet edilen sokak köpeğini barınağa götürmeye çalışırken kolundan ısırılan personele altın hediye etti.

Başkan Sarı, bBelediye personeli Oktay Sözer'i makamında ağırlayarak özveriyle görevini yerine getirdiği için teşekkür etti.

Hayvanların da sokaklarda serbest gezme hakkı olduğuna değinen Sarı, "Bu konuyla ilgili vatandaşlardan zaman zaman şikayetler alıyoruz fakat mevzuat gereği, sokak hayvanlarını rehabilite ettikten sonra doğal yaşam alanlarına bırakmamız gerekiyor." dedi.

Sarı, konuyla alakalı çalışma içerisinde olduklarını aktararak, "Karasu'da bulunan barınağımızı daha da geliştirerek konforlu ve geniş bir alana sahip hale getirmeyi hedefliyoruz. Personelimiz de bu konuda canını dişine takarak bir çalışma yürütüyor. Biz de bu çalışmayı bir hediyeye güzelleştirmek istedik. Kendisini tebrik ediyoruz." diye konuştu.

Sözer ise "Görevimiz gereği, halkın güvenliği ve sağlığı için gereken gayreti gösteriyoruz. Olay günü ilçe merkezinde saldırgan köpek olduğuna dair şikayet aldık. İlk başta severek almak istedik. Köpek bunu hissedince saldırganlaştı ve kolumdan ısırdı. Çevre esnafı köpeği bırakmamı söyledi ama bırakamazdım. Köpeğe zarar vermeden araca koyduk." ifadesini kullandı.