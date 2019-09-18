Başkan Sarı, Başkanı Sayın'ı ziyaret etti

Başkan Sarı, ziyaretinde ulusal medya da büyük yankı bulan Devrent Mesire Alanı'nda yapılan Doğa Dostu güreş sahasında da incelemeler de bulundu.

GÜNDEM, ZEYTİN-ZEYTİNYAĞI FESTİVALİ VE ABA GÜREŞİ

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir bilgilendirme yayınlayan Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı: "Yayladağı Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Sayın'ı ziyaret ederek 26-27 Ekim tarihleri arasında Zeytin Diyarı Altınözü İlçemizde yapacağımız Zeytin- Zeytinyağı festivali ve Aba Güreşi ile ilgili istişarelerde bulunduk. İlgi ve misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederim."dedi. Mehmet Emin Memes