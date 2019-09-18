Son Dakika Haberleri: Başkan Sarı, Başkanı Sayın'ı ziyaret etti
Son Dakika Güncel Haber

Başkan Sarı, Başkanı Sayın'ı ziyaret etti

34 dakika önce

Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı, Yayladağı Belediye Başkanı Mustafa Sayın'ı ziyaret ederek Zeytin-Zeytinyağı festivali ve Aba Güreşi ile ilgili istişarelerde bulundu.

Başkan Sarı, Başkanı Sayın'ı ziyaret etti, System.String[]

Başkan Sarı, ziyaretinde ulusal medya da büyük yankı bulan Devrent Mesire Alanı'nda yapılan Doğa Dostu güreş sahasında da incelemeler de bulundu.

GÜNDEM, ZEYTİN-ZEYTİNYAĞI FESTİVALİ VE ABA GÜREŞİ

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir bilgilendirme yayınlayan Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı: "Yayladağı Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Sayın'ı ziyaret ederek 26-27 Ekim tarihleri arasında Zeytin Diyarı Altınözü İlçemizde yapacağımız Zeytin- Zeytinyağı festivali ve Aba Güreşi ile ilgili istişarelerde bulunduk. İlgi ve misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederim."dedi. Mehmet Emin Memes

Mustafa Sayın, Zeytinyağı, Rıfat Sarı, Altınözü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 09:11 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı: Sıcaklıklar düşüyor
Ekrem İmamoğlu, Bakan Soylu ile aralarında geçen diyaloğu anlattı Halay cümlesiyle test kitabına giren Mahmut Tuncer sessizliğini bozdu: Öğrenci beni görünce sevinir Netanyahu'nun oğlu, İstanbul paylaşımıyla sosyal medyanın gündemine oturdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 09:45:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Sarı, Başkanı Sayın'ı ziyaret etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]