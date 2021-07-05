Başkan Sarı, Bengütürk Tv'ye Konuk Oldu - Son Dakika

Belediye Başkanımız Mehmet Sarı, BengüTürk TV'de Bilge Sebilcioğlu ile "Başkanlar Konuşuyor" programına konuk oldu.

BengüTürk TV'de Bilge Sebilcioğlu'nun konuğu olan Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Amasya'nın tarihi, kültürü ve gerçekleştirdikleri çalışmalar ve planladıkları projeleri anlattı.

'AMASYA'YI EN GÜZEL ŞEKİLDE TANITMAMIZ GEREKİYOR'

Kendini tanıdığı günden bu yana Milliyetçi Hareket Partisi ve üç hilali altında olduğunu söyleyen Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, açıklamasında şunları kaydetti;

"Vatanımıza, milletimize olan bu sevgi ve büyüklerimizden öğrendiğimiz disiplinlerle Amasya'mızın tanıtımı ve dünyaya entegre olması için elimizden gelen bütün çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Ben turizmciyim. Buradan gelen tecrübe ile şehrimizi turizm alanında ilerletme hedefindeyiz. Amasya'mızın menfaatleri açısından ne gerekiyorsa, Amasyalının mutluluğu ve huzuru için ne gerekiyorsa aldığımız terbiye, bilgimiz ve gayretimiz dahilinde hepsini gerçekleştireceğiz. Amasya 8500 yıllık 14 medeniyete ev sahipliği yapmış olan kadim bir şehirdir. Osmanlı devletinin yükseliş devrine 7 tane kudretli padişah yetiştirmiştir. Burası çok bereketli topraklar olup dört mevsimin en güzel şekilde yaşandığı, en güzel meyvelerin yetiştiği açık hava müzesi görünümünde olan doğal ve mistik bir şehirdir. Bu şehir dünyaya entegre olmayı hak ediyor. O yüzden Amasya'mızı en güzel şekilde tanıtmamız gerekiyor. Bizler Amasya için ne söz vermişsek bu can bu bedende olduğu sürece hepsini gerçekleştireceğiz" dedi.

'PANDEMİ SÜRECİNDE HEMŞEHRİLERİMİZİ RAHATLATMAK İÇİN ÇALIŞTIK'

Göreve geldikleri günden bu yana pandemi ile mücadele ettiklerini ve bu süreçte vatandaşları rahatlatmak için çalışmalar yaptıklarını belirten Başkan Sarı; "Su ücretlerinde yüzde 50 indirime gittik. Temizlik konusunda ekiplerimiz 7/24 çalışmalarına titizlikle devam ettiler. İnsanların eczanelerde maske bulmakta zorlandıkları zamanlarda bizler 1 milyon maske üreterek elimizle tek tek bütün hanelere dağıttık. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarını dezenfekte ettik. Bizler Amasyalının mutluluğu için çalışmalarımıza durmaksızın devam ediyoruz" diye konuştu.

'HAYVAN DOSTU BELEDİYE OLMA YOLUNDA DA HIZLA İLERLİYORUZ'

Kentlerin meydanları ve köprüleri ile anıldığını vurgulayan Belediye Başkanı Sarı konuşmasının devamında;

"Bizler de Amasya'mızın şehir merkezi olan Anıt meydanında yenileme, düzenleme ve ışıklandırma çalışmaları gerçekleştirdik. Amasya'mızın simgesi olan köprülerimizden Hükümet Köprüsünü Prag'daki köprü mimarilerinden esinlenerek yeniledik. Ayrıca hayvan dostu belediye olma yolunda da hızla ilerliyoruz. Doğal bir alan içerisinde kuracağımız hayvan hastanesi ile bizler hayvanların da mutlu yaşadığı bir ortam oluşturacağız. Amasya sevgi şehridir. Bu şehirde tüm vatandaşlarımızın mutlu ve huzurlu olması için üstümüze düşen ne varsa hepsini gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.