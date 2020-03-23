Başkan Sarı'dan sağlık çalışanlarına müjde - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Sarı'dan sağlık çalışanlarına müjde - Son Dakika

Başkan Sarı'dan sağlık çalışanlarına müjde

6 saat önce

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, halk otobüslerinde sağlık çalışanlarına ücretsiz seyahat kararı alındığını açıkladı.

Başkan Sarı'dan sağlık çalışanlarına müjde, System.String[]

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, halk otobüslerinde sağlık çalışanlarına ücretsiz seyahat kararı alındığını açıkladı.


Sağlık çalışanlarının Amasya Belediyesine bağlı Özel halk otobüslerinde bakanlıktan verilmiş olan kartını göstererek ücretsiz seyahat edebileceğini belirten Başkan Sarı, " Sağlık çalışanlarımız bizim için fedakarlık göstererek 24 saat görev yapıyorlar. Bizler de onların bu fedakarlıklarına karşılık olarak böyle bir karar aldık. 1 haftadır uygulamada olan bu karar ile sanırım Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdik. Memleketimize hayırlı olsun" dedi.


Ayrıca önümüzdeki günlerde sağlık çalışanlarına başka müjdelerinin de olduğunun altını çizen Başkan Sarı " Ülkemizde her şey normale döndüğünde sağlık çalışanlarımız ile güzel organizasyonlar gerçekleştireceğiz. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Otobüsçüler memnun


Konuyla ilgili düşüncelerini aktaran otobüs şoförleri ise alınan karardan memnun olduklarını dile getirirken, "Sağlık çalışanlarımızı bizde destekliyoruz. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz onlara. Başkanımızın aldığı karar çok doğru bir karar. Sağlık personeline elinden geldiği kadar herkesin destek olması lazım. Gereksiz yerlere hastaneye gidilmemeli. Allah'ın izniyle bu virüs atlatılır, herkes sabırlı olsun. Sağlık çalışanlarına özverili çalışmaları ve kararlı duruşlarından dolayı teşekkür ederim" şeklinde konuştu. - AMASYA

Mehmet Sarı, Amasya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 06:14 Kaynak: İHA

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