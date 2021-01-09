Başkan Sarı duyurdu: "Esnafımızın kira ücretine zam yok" - Son Dakika

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, bu yıl belediye mülklerindeki kira ücretlerine zam yapmayacaklarını açıkladı.

Korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında esnafa olan desteklerini sürdürmek için kiradaki belediye mülklerine zam yapmama kararı aldıklarını belirten Belediye Başkanı Sarı, "Esnafımızın kira ücretine zam yok. Herkes 2020'de ne kira ödediyse 2022 yılına kadar aynısını ödeyecek" dedi.

Belediyeye ait dükkanlarda kiracı olarak bulunan 402 esnaftan 2020 yılı nisan, mayıs ve haziran aylarında kira almadıklarını hatırlatan Başkan Sarı, 2021 yılında da su ücretlerine yüzde 50 indirim yaptıklarını vurguladı.

Salgın sürecinin kendileri için zor geçtiğine değinen esnaflardan Yusuf Meral ise kiralara zam yapmayan Sarı'ya desteği için teşekkür etti. - AMASYA