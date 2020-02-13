Başkan Sarı hal esnafına teşekkür belgesi verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Sarı hal esnafına teşekkür belgesi verdi - Son Dakika

Başkan Sarı hal esnafına teşekkür belgesi verdi

6 saat önce

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Elazığ ve Malatya'da yaşanan deprem sonrası bölgeye bir tır sebze ve meyve yardımı gönderen hal esnafına teşekkür belgesi takdim etti.

Başkan Sarı hal esnafına teşekkür belgesi verdi, System.String[]

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Elazığ ve Malatya'da yaşanan deprem sonrası bölgeye bir tır sebze ve meyve yardımı gönderen hal esnafına teşekkür belgesi takdim etti.

Başkan Sarı, hal esnafının duyarlı davranışı sonrası Amasya Hali'nde bir program düzenleyip esnafa teşekkür etti.

Sarı, hal esnafının özveri içinde bir günde bir tır dolusu yardım toplamasının gurur verici olduğunu belirterek, "Elazığ ve Malatya'da yaşanan deprem felaketi nedeniyle oluşturulan yardım kampanyasına, büyük bir fedakarlık göstererek katkı sağlayan hal esnafına teşekkür ediyorum. Hepsini gönülden tebrik edip kutluyorum. Merhamet duygusunun içimizden hiçbir zaman yok olmamasını diliyorum." diye konuştu.

Malatya, Elazığ, Amasya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 11:38 Kaynak: AA
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