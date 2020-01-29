Başkan Sarı, her fırsatta esnafları esnafı ziyaret ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Sarı, her fırsatta esnafları esnafı ziyaret ediyor - Son Dakika

Başkan Sarı, her fırsatta esnafları esnafı ziyaret ediyor

6 saat önce

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, yoğun iş temposundan fırsat buldukça esnafları ziyaret ederek, istek ve taleplerini dinliyor.

Başkan Sarı, her fırsatta esnafları esnafı ziyaret ediyor, System.String[]

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, yoğun iş temposundan fırsat buldukça esnafları ziyaret ederek, istek ve taleplerini dinliyor.


Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı esnafları ziyaret ederek, dertlerini, istek ve taleplerini dinledi. Başkan Sarı, "Esnafımız devletimizin ekonomik temelini oluşturan en önemli unsurlardandır. Bunun bilinciyle onların dertleriyle dertleniyoruz, çözüm için üzerimize düşen görevi yapmak adına onları sık sık ziyaret ediyoruz" dedi. - AMASYA

Mehmet Sarı, Amasya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 03:34 Kaynak: İHA
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