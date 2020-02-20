Başkan Sarı: "Her yeni adım bu şehir için" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Sarı: 'Her yeni adım bu şehir için' - Son Dakika

Başkan Sarı: "Her yeni adım bu şehir için"

6 saat önce

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, "Çalışmalarımızda atacağımız her yeni adım, bu şehir ve kıymetli hemşehrilerimiz içindir" dedi.

Başkan Sarı:

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, "Çalışmalarımızda atacağımız her yeni adım, bu şehir ve kıymetli hemşehrilerimiz içindir" dedi.


Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, vatandaşlara yapılacak faaliyetler hakkında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personelinden bilgi aldı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personeli ile Belediye Kültür Merkezinde bir araya gelen Belediye Başkanı Mehmet Sarı toplantıda, hemşehrilerine yönelik yapılacak sosyal ve kültürel faaliyetler hakkında istişarede bulundu.


Her yapılan faaliyetin şehrin ön plana çıkmasını sağlayacağını belirten Başkan Sarı açıklamasında, "Çalışmalarımızda atacağımız her yeni adım, bu şehir ve kıymetli hemşehrilerimiz içindir" diye konuştu. - AMASYA

Mehmet Sarı, Amasya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 09:34 Kaynak: İHA
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