Son Dakika Haberleri: Başkan Sarı İlk Toplantısını Personelle Yaptı

Başkan Sarı İlk Toplantısını Personelle Yaptı

59 dakika önce

Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı, belediye personelleriyle ilk toplantısını Belediye Kültür Merkezi'nde yaptı.

Başkan Sarı İlk Toplantısını Personelle Yaptı, System.String[]
Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı, belediye personelleriyle ilk toplantısını Belediye Kültür Merkezi'nde yaptı.

Tanışma toplantısı şeklinde gerçekleşen programda konuşan Başkan Nihat Sarı, hiçbir işçinin ve personelin işinden olmayacağını ifade ederek, "Seçim döneminde de dediğimiz gibi, herkes kendi asli görevini en iyi şekilde yapacak. Çalışanın başımızın üstünde yeri var. Birlik ve beraberlik içerisinde Dinar'a en iyi hizmeti sunmalıyız. Hepinize güveniyorum, saygılar ve sevgiler sunuyorum." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 12:01 Kaynak: AA

Dinar, Nihat Sarı, Güncel
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