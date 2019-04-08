Başkan Sarı İlk Toplantısını Personelle Yaptı
59 dakika önce
Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı, belediye personelleriyle ilk toplantısını Belediye Kültür Merkezi'nde yaptı.
Dinar
Belediye Başkanı Nihat Sarı
, belediye personelleriyle ilk toplantısını Belediye Kültür Merkezi'nde yaptı.
Tanışma toplantısı şeklinde gerçekleşen programda konuşan Başkan Nihat Sarı, hiçbir işçinin ve personelin işinden olmayacağını ifade ederek, "Seçim döneminde de dediğimiz gibi, herkes kendi asli görevini en iyi şekilde yapacak. Çalışanın başımızın üstünde yeri var. Birlik ve beraberlik içerisinde Dinar'a en iyi hizmeti sunmalıyız. Hepinize güveniyorum, saygılar ve sevgiler sunuyorum." diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 12:01 Kaynak: AA
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