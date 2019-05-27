Son Dakika Haberleri: Başkan Sarı, mezbahane çalışmalarını yerinde inceledi

Başkan Sarı, mezbahane çalışmalarını yerinde inceledi

4 saat önce

Uzun bir süredir kapalı duran Dinar Mezbahanesinin açılması adına gerekli çalışmalar Dinar Belediyesince başlatıldı.

Başkan Sarı, mezbahane çalışmalarını yerinde inceledi, System.String[]
Uzun bir süredir kapalı duran Dinar Mezbahanesinin açılması adına gerekli çalışmalar Dinar Belediyesince başlatıldı.

Belediye Başkanı Nihat Sarı'nın talimatlarıyla başlayan mezbahane revizyonunda sona gelindi.
Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Sarı, mezbahanenin kısa sürede yeniden açılacağını ve böylelikle ilçede bulunan kasap esnafının rahat bir nefes alacağını söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 05:06 Kaynak: AA
Nihat Sarı, Dinar, Güncel
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