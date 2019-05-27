Başkan Sarı, mezbahane çalışmalarını yerinde inceledi
4 saat önce
Uzun bir süredir kapalı duran Dinar Mezbahanesinin açılması adına gerekli çalışmalar Dinar Belediyesince başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 05:06 Kaynak: AA
Uzun bir süredir kapalı duran Dinar
Mezbahanesinin açılması adına gerekli çalışmalar Dinar Belediyesince başlatıldı.
Belediye Başkanı Nihat Sarı
'nın talimatlarıyla başlayan mezbahane revizyonunda sona gelindi.
Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Sarı, mezbahanenin kısa sürede yeniden açılacağını ve böylelikle ilçede bulunan kasap esnafının rahat bir nefes alacağını söyledi.
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