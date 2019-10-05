Son Dakika Haberleri: Başkan Sarı, öğrencilerle hayvan barınağını gezdi
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Başkan Sarı, öğrencilerle hayvan barınağını gezdi

1 saat önce

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, öğrencilerle belediye bünyesinde faaliyet gösteren hayvan barınağını ziyaret etti.

Başkan Sarı, öğrencilerle hayvan barınağını gezdi, System.String[]

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, öğrencilerle belediye bünyesinde faaliyet gösteren hayvan barınağını ziyaret etti.

İlk ve ortaokul öğrencileriyle birlikte barınağı gezen Sarı, görevlilerden barınağın durumu hakkında bilgi aldı.

Başkan Sarı, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 5 ay sonra yeni yapılacak barınakla Amasya'nın Türkiye'deki en iyi barınaklardan birine sahip olacağını söyledi.

Kadınlara, çocuklara ve hayvanlara dokunulmazlık verilmesi gerektiğini kaydeden Sarı, şöyle konuştu:

"Dokunulmazlık, sadece meclisteki milletvekillerine değil, kadınlara, çocuklara ve hayvanlara da verilmelidir. Bu haktan sadece milletvekilleri faydalanmamalıdır. Buna asıl ihtiyacı olan kadınlar, çocuklar ve hayvanlardır. Onun için hayvan sevgisini çocukken, buraları gezdirip, bu sevgiyi onlara aşılamamız gerekiyor. Hayvanlarımızın da sevgiye ihtiyacı olduğunu onlara anlatmamız gerektiğini düşünüyorum."

Mehmet Sarı, Türkiye, Amasya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 04:16 Kaynak: AA
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