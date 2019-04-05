Son Dakika Haberleri: Başkan Sarı: "Personelimizle Birlik, Beraberlik İçerisinde Çalışmak Niyetindeyiz"

Başkan Sarı: "Personelimizle Birlik, Beraberlik İçerisinde Çalışmak Niyetindeyiz"

28 dakika önce

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, meclis üyeleri, personel ve vatandaşlara teşekkür yemeği verdi.

Başkan Sarı:
Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, meclis üyeleri, personel ve vatandaşlara teşekkür yemeği verdi.

Başkan Sarı, "Personelimizle birlik, beraberlik içerisinde çalışmak niyetindeyiz" dedi.

Belediye binası önünde gerçekleştirilen yemekte konuşan Sarı, verdiği sözleri bir bir gerçekleştireceğini vurgulayarak, "Makam kapısını söktüreceğiz dedik. Sözümüzü tuttuk" diye konuştu. - AMASYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 06:18 Kaynak: İHA

Mehmet Sarı, Amasya, Güncel
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