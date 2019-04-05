Başkan Sarı: "Personelimizle Birlik, Beraberlik İçerisinde Çalışmak Niyetindeyiz"
28 dakika önce
Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, meclis üyeleri, personel ve vatandaşlara teşekkür yemeği verdi.
Amasya
Belediye Başkanı Mehmet Sarı
, meclis üyeleri, personel ve vatandaşlara teşekkür yemeği verdi.
Başkan Sarı, "Personelimizle birlik, beraberlik içerisinde çalışmak niyetindeyiz" dedi.
Belediye binası önünde gerçekleştirilen yemekte konuşan Sarı, verdiği sözleri bir bir gerçekleştireceğini vurgulayarak, "Makam kapısını söktüreceğiz dedik. Sözümüzü tuttuk" diye konuştu. - AMASYA
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 06:18 Kaynak: İHA
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