Başkan Sarı, Salı Pazarımızın yoğurt ve peynir pazarı artık daha modern olacak

Başkan Sarı, Salı Pazarımızın yoğurt ve peynir pazarı artık daha modern olacak

Dinar Belediye Başkanımız Nihat Sarı'nın seçim beyannamesinde yer alan Salı Pazarı Revize Projesi kapsamında belediyemiz kapalı pazar yeri, mescit, zabıta binası, Sebzeciler Odası binası ve wc yapım işi için ihaleye çıkıyor.

Ihale 4 Ekim 2021 Pazartesi günü saat 11. 00'de Belediyemiz meclis toplantı salonunda gerçekleşecek.

ilk etapta giriş çıkışların kontrole alınması için pazar yerinin etrafının duvar ile çevrilmesinin ardından pazar yeri içerisinde bulunan yoğurt ve peynir pazarı ile Zabıta binası yıkıldı.

Yapılacak olan proje ile 763, 42 metre kare üzerine yapılacak olan daha modern ve kullanışlı süt ve süt ürünlerinin satılacağı yoğurt ve peynir pazarı, 103, 67 metre kare üzerine kurulacak olan Zabıta binası, wc, mescit ve Sebzeciler Odası için yapılacak olan bina ile Salı pazarımız daha güzel ve modern bir görünüme kavuşacak.

Salı Pazarının artık daha modern ve kullanışlı olacağını ifade eden Belediye Başkanımız Nihat Sarı, "Seçim beyannamemizde yer alan Salı Pazarı Revize Projemiz kapsamında Yoğurt ve Peynir pazarımız başta olmak üzere Zabıta binamız da yenileniyor. Yapacak olduğumuz mescit ile pazara gelen vatandaşlarımız ibadetlerini de yapabilecekler. Pazar yerinde bulunan eski wc'nin yerine yeni wc yapılacak. Ayrıca Sebzeciler Odasının kullanacağı bir bina da inşa edilecek. Dinarımızı ilçemize kazandırdığımız böyle güzel projeler ile daha modern bir hale getiriyoruz. Gerçekleştirecek olduğumuz Revize projemiz ilçemize ve pazar esnaflarimiza hayırlı olsun" dedi