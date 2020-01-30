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Başkan Sarı: "Şanlı bayrağımıza uzanan elleri nasıl kırdığımızı, en iyi kendileri bilir"
23 dakika önce
Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, "Yunanistan'ın terbiyesiz vekilinin öğrenmesi gereken çok şey var. Unutulmasın ki şanlı bayrağımıza uzanan elleri nasıl kırdığımızı, en iyi kendileri bilirler" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 09:33 Kaynak: İHA
Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, " Yunanistan'ın terbiyesiz vekilinin öğrenmesi gereken çok şey var. Unutulmasın ki şanlı bayrağımıza uzanan elleri nasıl kırdığımızı, en iyi kendileri bilirler" dedi.
Avrupa Parlamentosu'nda Yunan milletvekilinin Türk bayrağını yırtarak yaptığı alçak provokasyonu şiddetle kınadığını belirten Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, açıklamasında, "1923'te Yunan işgalinden kurtarılan İzmir'de 'Bir ulusun bağımsızlık simgesi olan bayrak çiğnenmez' diyerek, önüne serilen Yunan bayrağını kaldırtan Mustafa Kemal Paşa'dan, Yunanistan'ın terbiyesiz vekilinin öğrenmesi gereken çok şey var. Unutulmasın ki şanlı bayrağımıza uzanan elleri nasıl kırdığımızı, en iyi kendileri bilirler" şeklinde konuştu. - AMASYA
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