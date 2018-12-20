Başkan Sarıalioğlu Yeni Of Stadyumu İnşaatını İnceledi
3 saat önce
Trabzon'un Of ilçe Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, yapımı devam eden yeni şehir stadyumda incelemelerde bulunarak firma yetkililerinden stadyumla ilgili bilgi aldı.
Trabzon
'un Of ilçe Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu
, yapımı devam eden yeni şehir stadyumda incelemelerde bulunarak firma yetkililerinden stadyumla ilgili bilgi aldı.
Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, İrfanlı Mahallesi sahil dolgu alanında yapımına devam edilen yeni şehir stadyumu inşaatında incelemelerde bulundu. Yeni stadyumda çevre düzenleme çalışmalarının da yakında başlayacağını dile getiren Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, "İlk günkü azim ve heyecanla çalışmalarımıza Of için devam ediyoruz. Of Belediyesi olarak şehrin gelişimine katkı sağlayan birçok eser kazandırdık ve kazandırmaya devam ediyoruz. Yeni stadyumumuz da bunlardan bir tanesi. Of'umuza kazandırdığımız, yapımı hızlıca devam eden Of İlçe Stadyumu inşaatını yerinde inceleyerek yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldık. İlçemizin ileriye dönük gelişmesi için bizler yeni projelerle vatandaşlarımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. İnşallah bu projelerimizi de hayata geçirerek, halkımızdan aldığımız kuvvetle Of'u büyütmeye devam edeceğiz. Bu önemli eserlerin Oflu vatandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını şimdiden diliyorum" dedi. - TRABZON
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:56 Kaynak: İHA
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