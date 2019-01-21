Son Dakika Haberleri: Başkan Sarıcaoğlu: "Herkese Hizmetlerimizi Ulaştıracağız"

Başkan Sarıcaoğlu: "Herkese Hizmetlerimizi Ulaştıracağız"

21 dakika önce

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, "Yorulmadan ve asla parti ayrımı yapmadan herkese ve her kesime hizmetlerimizi ulaştıracağız" dedi.

Başkan Sarıcaoğlu:
Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, "Yorulmadan ve asla parti ayrımı yapmadan herkese ve her kesime hizmetlerimizi ulaştıracağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından adaylığı açıklanan Başkan İbrahim Sarıcaoğlu, haftanın ilk iş gününde personeli tarafından çiçeklerle karşılandı. Sarıcaoğlu, karşılama programına katılarak kendisini kutlayan MHP aday adayı Çetin Örsel'i yanına çağırarak kucakladı. İkili daha sonra birlikte Rabia ve Bozkurt selamı verdi. Belediye binası önünde kendisini karşılayan personeline hitap eden Başkan Sarıcaoğlu, tüm çalışanlarından işlerinde daha dikkatli ve titiz olmalarını istedi. Çalışanların bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da işlerini doğru, özenerek ve vatandaş memnuniyetini esas alarak yapmaları gerektiğini ifade eden Başkan Sarıcaoğlu, Kavak'ta her kesimin oyuna talip olduklarını aktardı.

"Hizmet için gecemizi gündüzümüze katacağız"

Cumhur İttifakı kapsamında liderlerin almış oldukları karara her zaman olduğu gibi bundan sonrada saygı duyarak çalışmalarını bu yönde yapacaklarını kaydeden Başkan Sarıcaoğlu, "Kavak'ta bu zamana kadar her kesimi kucakladık. Bundan sonra daha fazla insana hizmet için gecemizi gündüzümüze katacağız. Hizmette asla şu veya bu parti ayrımı yapmadan sahalarda olacağız. Liderimizin bize göstermiş olduğu teveccühe her zaman layık olmaya çalışacağız" dedi.

"Vatan millet sevdalısı kardeşimiz"

Başkan Sarıcaoğlu, kendisini karşılayan personeli arasında bulunan ve kendisini kutlayan MHP'den aday adayı Çetin Örsel'i çağırarak kucakladı. Sarıcaoğlu, Örsel'i işaret ederek, "İşte vatan ve millet sevdalısı genç kardeşimiz" ifadelerini kullandı. Sarıcaoğlu şunları söyledi: "Çetin kardeşimiz ile aday adaylığı sürecinde de her zaman görüştük ve birbirimize destek sözü verdik. Çetin kardeşimiz ile gece demeden gündüz demeden sahalarda olacağız. Partisini bırakmayan liderinin sözünden dışarı çıkmayan işte adam gibi adam."

Başkan Sarıcaoğlu kendisine personel tarafından takdim edilen çiçeği de alarak tüm personele teşekkür etti. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 05:28 Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, MHP, Kavak, İbrahim Sarıcaoğlu, Güncel
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