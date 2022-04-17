Başkan Sarıgül: "60 günde 30 bin üye kaydı olmazsa genel başkanlığı bırakırım" - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Sarıgül: "60 günde 30 bin üye kaydı olmazsa genel başkanlığı bırakırım"

17.04.2022 23:02

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, genel merkez yöneticileri ve parti üyeleriyle iftarda bir araya geldi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, genel merkez yöneticileri ve parti üyeleriyle iftarda bir araya geldi. İftarda konuşan Başkan Sarıgül, "60 günde 30 bin üye kaydı olmazsa genel başkanlığı bırakırım" dedi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin genel merkez yöneticileriyle iftar yemeğinde buluştu. Özel bir otelde düzenlenen iftar yemeğine, Genel Başkan Yardımcıları Teoman Mutlu, Haluk Şaban Gürbüz, Gülnur Kamaşak, Dr. Murat Aziz Hatipağaoğlu, TDP Ankara İl Başkanı Fuat Bakan, TDP Kastamonu İl Başkanı Ender Karahasanoğlu, ilçelerden gelen teşkilat mensupları ve davetliler de katıldı. Yemek duasını ilahiyatçı Mustafa Ekmekçi'nin okumasının ardından ezanla birlikte oruçlar açıldı. İftardan sonra TDP Genel Başkanı Sarıgül açıklamalarda bulundu.

"ÜLKEMİZ VE PARTİMİZ İÇİN TDP'DEN BAŞKA ÇARE YOK"

Hem partisi hem de ülkesi için çok çalıştığını söyleyen TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Alın terimizin ve emeğimizin karşılığını yüzde 100 alacağız. İnanın ki hiç durmuyorum. Vücudum dursa zihnim durmuyor. Sürekli ülkem, bana inanalar ve güvenenler için ne yaparım diye 24 saat düşünüyorum. Ülkemiz ve partimiz için TDP'den başka çare yok. Yerel yönetimlerde sağladığımız Şişli modelini Türkiye çapında sağlayacağız. TDP'ye nazar değecek diye korkuyorum. Buradan ilan ediyorum, 60 günlük süre içerisinde bu ülkede 30 bin tane üye kaydı olmazsa genel başkanlığı bırakırım. Üyelerimizi arttıracağız, başarılı teşkilatlarımızı kutlayacağız, daha çok çalışması gereken arkadaşlarımıza yoğun bir şekilde destek vereceğiz. Biz önümüzdeki sürede proje, çözüm, çare üreteceğiz. Artık bireysel konuşma devrini kapatıyor, proje konuşma devrini başlatıyoruz. Turizmde, tekstilde, tarımda, teknolojide neler yapacağımızı konuşacağız, halkımızla buluşacağız, her gittiğimiz yerde çözümü anlatacağız" diye konuştu.

(Deniz Zeybek - Emre Baba/İHA)

Başkan Sarıgül: 60 günde 30 bin üye kaydı olmazsa genel başkanlığı bırakırım
Başkan Sarıgül: 60 günde 30 bin üye kaydı olmazsa genel başkanlığı bırakırım
Başkan Sarıgül: 60 günde 30 bin üye kaydı olmazsa genel başkanlığı bırakırım
Başkan Sarıgül: 60 günde 30 bin üye kaydı olmazsa genel başkanlığı bırakırım
Başkan Sarıgül: 60 günde 30 bin üye kaydı olmazsa genel başkanlığı bırakırım

YORUMLAR
500
TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'den iddialı hedef: 60 günde 30 bin üye kaydı olmazsa genel başkanlığı bırakırım TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'den iddialı hedef: 60 günde 30 bin üye kaydı olmazsa genel başkanlığı bırakırım Aydın: 'Türkiye sevdalısı on binler yetiştiriyoruz' Aydın: 'Türkiye sevdalısı on binler yetiştiriyoruz' DARÜSSELAM - Tanzanyalı Türkiye mezunları iftar programında buluştu DARÜSSELAM - Tanzanyalı Türkiye mezunları iftar programında buluştu

Türkiye Değişim Partisi, Mustafa Sarıgül, Türkiye, İftar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Sarıgül: '60 günde 30 bin üye kaydı olmazsa genel başkanlığı bırakırım' - Son Dakika


Son Dakika
23:10 İftar çadırı önünde saç saça baş başa kavga ettiler! O anlar saniye saniye kamerada
23:08 TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'den iddialı hedef: 60 günde 30 bin üye kaydı olmazsa genel başkanlığı bırakırım
23:07 Giresunspor karşılaşmasının ardından Beşiktaş cephesinde isyan: Uçakları çıkarırken 3 dakika geçti
22:26 Beşiktaş, Giresunspor engelini geçemedi! Karşılaşma berabere bitti
21:58 Hande Sarıoğlu, Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'la fena dalga geçti!
21:43 Şarkıcı Demet Akalın, Erdoğan'dan müzik yasağının kaldırılmasını rica etti
21:41 Hababam Sınıfı filmiyle tanınan Cengiz Nezir'den yıllar sonra itiraf etti! Oyunculuğu bırakmasına neden olan olayı anlattı
20:59 Ne Fenerbahçe ne Beşiktaş, Luis Suarez teklifi kabul etti, işte yeni takımı!
20:51 Ülkemizdeki 17 Nisan günü koronavirüs sebebiyle 17 kişi vefat etti, 3 bin 268 yeni vaka tespit edildi
20:28 HDP'li vekil duyurdu: Van'da ataması yapılmayan öğretmen yaşamına son verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2022 23:43:33. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Sarıgül: "60 günde 30 bin üye kaydı olmazsa genel başkanlığı bırakırım" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement