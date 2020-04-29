Başkan Sarıkurt çalışmaları yerinde inceledi - Son Dakika

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, belediye ekiplerince ilçenin çeşitli mahallerinde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek bilgiler aldı.



Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt beraberinde başkan yardımcıları Özcan Tunçcan ve Güner Çetin ile birlikte Reşadiye Mahallesi'nde yürütülen çalışmaları inceleyerek bilgi aldı.



Yeni tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamında çeşitli çalışmalar yürüten Çorlu Belediyesi bu çalışmaların dışında rutin belediyecilik faaliyetlerini sürdürüyor. Başkan Sarıkurt da hem bu çalışmaları inceledi hem de mahalle esnafı ile görüşerek talep ve şikayetlerini dinledi. - TEKİRDAĞ