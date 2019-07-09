Son Dakika Haberleri: Başkan Sarıkurt Cemaliye Mahallesi sakinleriyle buluştu
Son Dakika Yaşam Haber

Başkan Sarıkurt Cemaliye Mahallesi sakinleriyle buluştu

1 saat önce

Tekirdağ'ın Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, "Halk Konuşuyor, Başkan Dinliyor" mahalle toplantısında Cemaliye Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Başkan Sarıkurt Cemaliye Mahallesi sakinleriyle buluştu, System.String[]
Tekirdağ'ın Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, "Halk Konuşuyor, Başkan Dinliyor" mahalle toplantısında Cemaliye Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Toplantıdan önce Cemaliye Mahallesi'ne giden ve sokakları gezerek çalışma yapılması gereken yerleri tek tek yerinde inceleyen Başkan Sarıkurt, mahalle muhtarı ve mahalle sakinleri ile sohbet ederek bilgiler aktardı.

Yirminci mahalle toplantısı

Yirminci kez düzenlenen "Halk Konuşuyor, Başkan Dinliyor" mahalle buluşması Cemaliye Mahallesi muhtarlık binası önünde gerçekleştirildi. Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Başkan Yardımcıları Özcan Veysel Tunçcan, Güner Çetin ve İbrahim Turgut Bolat, Belediye Meclis Üyeleri Değer Kara ve Nazmi Yamanoğlu, Cemaliye Mahallesi Muhtarı Soner Uğur ve CHP Çorlu İlçe Başkanı Özgür Ertaş'ın katıldığı toplantı Başkan Sarıkurt'un belediye faaliyetlerine yönelik sunumu ile başladı. Başkan Sarıkurt, bilgilendirme sunumunun ardından mikrofon uzatılan vatandaşlardan gelen soruları tek tek cevapladı ve notlar aldı. Vatandaşlardan gelen talep ve şikayetleri dinleyen Başkan Sarıkurt, çözüme yönelik hızlı adımlar atmak için elinden geleni yapacağını ifade ederken talep ve şikayete konu görüşleri ilgili birim ve kurumlara iletilmek üzere kayıt altına aldı.

Vatandaşlardan Başkan Sarıkurt'a teşekkür

"Halk Konuşuyor, Başkan Dinliyor" mahalle buluşmasının sonunda alanda vatandaşlarla sohbet eden Başkan Sarıkurt, yakın ilgi gösteren mahalle sakinlerine teşekkür etti. Mahalle toplantılarının gerçekleşmesinden ve Başkan Sarıkurt'un halka yakınlığından duydukları memnuniyeti ifade eden vatandaşlar, Başkan Sarıkurt'la birebir iletişim kurabildikleri için mutlu olduklarını söyleyerek Başkan Sarıkurt'a bu imkanı sağladığı ve yakın ilgi gösterdiği için teşekkür ettiler. "Halk Konuşuyor, Başkan Dinliyor" mahalle buluşmaları program dahilinde Çorlu'nun diğer mahallelerinde de gerçekleştirilecek. Buluşmalar sosyal medya hesaplarının yanı sıra çeşitli iletişim araçlarıyla ilgili mahallelerde yaşayan vatandaşlarla paylaşılacak. - TEKİRDAĞ
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 02:40 Kaynak: İHA
Ahmet Sarıkurt, Tekirdağ, Çorlu, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yamaç paraşütüyle uçarken tulum çaldı Evine gelen ceza tebligatını görünce şaşkına döndü: Bu suçu kabul etmiyorum Kütahya'daki kazanın görüntüleri sosyal medyayı ikiye böldü! Kim hatalı? Hırvatistan'dan euroya geçiş adımı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 15:59:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Sarıkurt Cemaliye Mahallesi sakinleriyle buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]