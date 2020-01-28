Başkan Sarıkurt: "Çorlu'nun estetik bir görünüm kazanması için çalışıyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Sarıkurt: 'Çorlu'nun estetik bir görünüm kazanması için çalışıyoruz' - Son Dakika

Başkan Sarıkurt: "Çorlu'nun estetik bir görünüm kazanması için çalışıyoruz"

6 saat önce

TMMOB Mimarlar Odası Çorlu Temsilcileri ile düzenlenen toplantıda konuşan Başkan Sarıkurt, Çorlu genelinde yol ve yapılaşmanın hukuka uygun, planlı, güvenli, modern, estetik ve düzenli bir görünüm kazanması için sürdürülebilir projeler ürettiklerini söyledi.

Başkan Sarıkurt:

TMMOB Mimarlar Odası Çorlu Temsilcileri ile düzenlenen toplantıda konuşan Başkan Sarıkurt, Çorlu genelinde yol ve yapılaşmanın hukuka uygun, planlı, güvenli, modern, estetik ve düzenli bir görünüm kazanması için sürdürülebilir projeler ürettiklerini söyledi.


Çorlu'nun şehircilik açısından bölgedeki cazibe merkezi haline gelmesini hedeflediklerini de kaydeden Başkan Sarıkurt, Bu anlayış doğrultusunda, farklı konulardaki uzman kişilerle fikir alışverişinde bulunmaya önem verdiklerini, bu defa da TMMOB Mimarlar Odası Çorlu Temsilciliğindeki mimarlar ile bir araya geldiklerinin kaydetti. Çorlu Belediyesi'nde gerçekleşen toplantıda ayrıca Çorlu Belediye Başkan Yardımcıları Oktay Çolpan ile İbrahim Turgut Bolat, Belediye Meclisi İmar Komisyonu Üyeleri, birim müdürleri ve ilgili personel de hazır bulundu.


Çorlu'daki mimarlar ile bir araya gelen Başkan Sarıkurt, Çorlu'nun mimari açıdan doğru gelişimi ve estetik bir görünüm kazanması için çalışmalarını sürdürdüklerini, bu doğrultuda konunun uzmanları olan mimarların değerli fikirlerine her daim ihtiyaç duyduklarını ifade etti. Çorlu'da gerçekleştirilebilecek projeler konusunda TMMOB Mimarlar Odası Çorlu temsilcilerine Çorlu Belediyesi kapılarının açık olduğunu özellikle vurgulayan Başkan Sarıkurt, Çorlu'muzun yararına olacak ortak projelerde birlikte çalışmaktan büyük bir memnuniyet ve keyif duyacaklarının altını çizdi.


Başkan Sarıkurt'un ardından tek tek söz alan mimarlar, Çorlu'da yapılması gereken çalışmalar, imar düzenlemeleri, kente estetik dokunuşlar, üniversite ve sivil toplum kuruluşları ile iş birlikleri ve mimari projelerle ilgili fikirlerini anlatarak uzman gözünden değerlendirmelerde bulundular. Toplantıya katılan mimarlar tarafından dile getirilen öneriler, birim yetkilileri tarafından kayıt altına alınırken çözüm önerileri masaya yatırıldı. - TEKİRDAĞ

Türkiye Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 02:14 Kaynak: İHA
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