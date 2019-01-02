Son Dakika Haberleri: Başkan Sarıkurt Huzurevi Sakinleriyle Buluştu

Başkan Sarıkurt Huzurevi Sakinleriyle Buluştu

1 saat önce

Tekirdağ Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çorlu Huzurevi'ni ziyarete etti.

Başkan Sarıkurt Huzurevi Sakinleriyle Buluştu, System.String[]
Tekirdağ Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çorlu Huzurevi'ni ziyarete etti.

Çorlu'da yaşayan herkesin huzur ve mutluluğu için mesai saati gözetmeksizin çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, "İkinci baharlarını yaşayan huzurevi sakinlerimizi ziyaret ettik ve ellerini öperek hayır dualarını aldık. Hepimiz bir gün yaşlanacağız. Ancak yaşam her yaşta çok güzel. Her birine sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyorum. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Bir milletin yaşlı vatandaşlarına ve emeklilerine karşı tutumu; o milletin yaşama kudretinin en önemli kıstasıdır. Geçmişte çok güçlüyken, tüm gücüyle çalışmış olanlara karşı minnet hissi duymayan bir milletin, geleceğe güvenle bakmaya hakkı yoktur' sözünü kendimize şiar edinmeli, anılarında biriktirdikleriyle geçmişten geleceğe ışık tutan yaşlılarımızı her zaman ziyaret ederek onları yalnız bırakmamalıyız" dedi.

Başkan Sarıkurt ziyaret sırasında Çorlu Huzurevi sakinleriyle tek tek görüşüp ilgilendi. Huzurevi sakinleri de kendilerini yalnız bırakmayan Sarıkurt'un ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:51 Kaynak: İHA

Huzur, Tekirdağ, Çorlu, Güncel
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