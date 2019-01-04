Son Dakika Haberleri: Başkan Sarıkurt Karla Mücadele Ekipleri ile Bir Araya Geldi

Başkan Sarıkurt Karla Mücadele Ekipleri ile Bir Araya Geldi

1 saat önce

Tekirdağ Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, gece boyunca kar mesaisi yapan belediye şantiyesini ziyaret ederek işçilerle bir araya geldi.

Başkan Sarıkurt Karla Mücadele Ekipleri ile Bir Araya Geldi, System.String[]
Tekirdağ Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, gece boyunca kar mesaisi yapan belediye şantiyesini ziyaret ederek işçilerle bir araya geldi.

Gündelik hayatın kesintiye uğramaması için çalışma yapan belediye görevlilerini ziyaret eden Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, "Çorlu Belediyesi ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi şantiyelerinde görevli karla mücadele ekiplerimizi ziyaret ettik. Ekiplerimiz teyakkuz halinde beklenen kar yağışına karşı hazır durumda. Emekleri için kendilerine şimdiden teşekkür ediyor ve çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" dedi. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:14 Kaynak: İHA

Çorlu Belediyesi, Çorlu, Tekirdağ, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji'nin Kar Uyarısı Sonrası Teyakkuza Geçen İBB Ekipleri Hazırlıklarını Tamamladı Kara Kış Marmara'yı Esir Aldı! İstanbul'da Ekipler Alarma Geçti, 4 İlde Okullar Tatil Edildi

İşletmeci, 'Ne olur 'Çapkın'ımı getirin.' diyerek papağını çalan hırsızlara seslend Son dakika! Avcılar'da Okulda Bıçaklı Kavga! 14 Yaşındaki Öğrenci Göğsünden Bıçaklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 12:44:20. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Sarıkurt Karla Mücadele Ekipleri ile Bir Araya Geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]