Başkan Sarıkurt Karla Mücadele Ekipleri ile Bir Araya Geldi
1 saat önce
Tekirdağ Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, gece boyunca kar mesaisi yapan belediye şantiyesini ziyaret ederek işçilerle bir araya geldi.
Tekirdağ Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, gece boyunca kar mesaisi yapan belediye şantiyesini ziyaret ederek işçilerle bir araya geldi.
Gündelik hayatın kesintiye uğramaması için çalışma yapan belediye görevlilerini ziyaret eden Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, "Çorlu Belediyesi ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi şantiyelerinde görevli karla mücadele ekiplerimizi ziyaret ettik. Ekiplerimiz teyakkuz halinde beklenen kar yağışına karşı hazır durumda. Emekleri için kendilerine şimdiden teşekkür ediyor ve çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" dedi. - TEKİRDAĞ
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:14 Kaynak: İHA
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